Сочи признан лидером по качеству медобслуживания

Курорт получил премию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в области качества жизни. Как сообщили в пресс-службе администрации города, по результатам конкурсного отбора Сочи стал лидером по качеству медицинского обслуживания среди городов с населением более 250 тысяч человек.

В медучреждениях города работают свыше 1,6 тысячи врачей, 27,5 тысячи медицинских сестер, кроме того 3 тысячи медиков трудятся в санаториях.

Премия в области качества жизни была учреждена в 2016 году. Для определения победителей используются результаты социологических опросов граждан о качестве жизни и качестве финансовых услуг в российских городах.