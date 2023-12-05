У воды есть память?

Кто тот ученый, который сделал это открытие? Какие исследования и эксперименты он провел? И правда ли это? Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» разобралась.

Многие ученые изучали воду и ее свойства, как в России, так и зарубежом. В статье мы поговорим о Российских исследованиях.

Слесареве В.И. и Шаброве А.В. первые, кто начал изучать воду и явление аквакоммуникации в водосодержащих системах. Они зарегистрировали свое открытие в Российской академии естественных наук (РЕАН) и стали активно просвещать массы. Они обнаружили, что собственные физические поля воды взаимодействуют между собой. Исследователи выделяют известные физикам электромагнитные и не известные вибрационные поля.

Ученые установили, что структуру воды можно менять на молекулярном уровне. Она имеет свойство запоминать, накапливать и отдавать информацию.

Дальнейшие исследования о чудодейственных свойствах воды продолжил уже Слесарев В.И. самостоятельно. Он глубже изучил тему и пришел к выводу, что за счет удивительных качеств воды с ее помощью можно лечить болезни, если наполнить ее правильной информацией и энергией. Впоследствии появились специальные приспособления, способные зарядить воду той самой необходимой информацией и о волшебных свойствах воды стало известно практически всем.