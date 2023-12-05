Коммуникационные и лечебные свойства воды. Мнение ученых.
Вода – основа жизни. Человек примерно на шестьдесят процентов состоит из воды. Известно, что ежедневно нужно выпивать свою норму чистой воды, для поддержания здоровья организма, об этом редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» уже писала. Но знаете ли вы о необычных, практически чудодейственных свойствах H2O?
У воды есть память, она обладает коммуникационными способностями и может исцелять. Такое мнение давно существует. Наверняка вы видели рекламы, где продают правильную, заряженную воду. Или специальные приспособления, которые могут заряжать воду в домашних условиях.
Кто тот ученый, который сделал это открытие? Какие исследования и эксперименты он провел? И правда ли это? Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» разобралась.
Многие ученые изучали воду и ее свойства, как в России, так и зарубежом. В статье мы поговорим о Российских исследованиях.
Слесареве В.И. и Шаброве А.В. первые, кто начал изучать воду и явление аквакоммуникации в водосодержащих системах. Они зарегистрировали свое открытие в Российской академии естественных наук (РЕАН) и стали активно просвещать массы. Они обнаружили, что собственные физические поля воды взаимодействуют между собой. Исследователи выделяют известные физикам электромагнитные и не известные вибрационные поля.
Ученые установили, что структуру воды можно менять на молекулярном уровне. Она имеет свойство запоминать, накапливать и отдавать информацию.
Дальнейшие исследования о чудодейственных свойствах воды продолжил уже Слесарев В.И. самостоятельно. Он глубже изучил тему и пришел к выводу, что за счет удивительных качеств воды с ее помощью можно лечить болезни, если наполнить ее правильной информацией и энергией. Впоследствии появились специальные приспособления, способные зарядить воду той самой необходимой информацией и о волшебных свойствах воды стало известно практически всем.
А теперь осудим, что по этому поводу думает научное сообщество.
Начнем с того, что Российская академия естественных наук – это общественная независимая организация. Под научнометодическим руководством Президиума РАЕН работает «Международная академия авторов научных открытий и изобретений». Проводится независимая экспертиза заявок и академия авторов, после внесения определенной суммы, принимает решение о регистрации открытия.
Российская академия наук (РАН) – государственная академия, крупнейший в стране центр фундаментальных исследований заинтересовалась исследованиями Слесареве В.И. РАН провели анализ научного открытия.
Вскоре вышел новый бюллетень «В защиту науки», где развеяли миф о том, что вода обладает памятью и какими-либо коммуникационными свойствами, рассказав подробно об этом явлении.
Ученые РАН объяснили, что вода обладает очень слабым электромагнитным полем. Для того, чтобы его зарегистрировать необходимо особое оборудование.
А вот о вибрационных полях воды науке ничего не известно, потому что их просто нет. Помимо этого, физические поля воды не могут взаимодействовать между собой. Электромагнитные поля слишком слабые, чтобы влиять друг на друга и создавать новые молекулы. Следовательно вода не может меняться и накапливать информацию, это физически невозможно.
РАН ставят под сомнения исследования по еще одной причине. Ученые не предоставили никаких результатов экспериментов, скорее всего, потому что они не проводились.
Российская академия наук развеяла миф о чудодейственных свойствах воды, но некоторые продолжают верить и лечить серьезные заболевания заряженной водой, что приводит к печальным последствиям.
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