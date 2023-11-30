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Мощный геошторм накрывает Землю: что он несёт?

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Фото: Freepik

В последние часы осени, по прогнозам учёных, нашу планету накроет сильнейшая магнитная буря, которая может стать одной из самых сильных в 2023 году.

Пик геомагнитной атаки придется на вечерние и ночные часы, сила колебаний в магнитном поле будет достигать 5 баллов, об этом сообщают РИА Новости.

Источником мощной бури стала крупная вспышка на Солнце.

Сильнее всего магнитные бури обычно влияют на метеочувствительных людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением.

Врачи советуют в этот период особенно беречь себя: меньше нервничать и переживать, хорошенько высыпаться и отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков и вредной пищи.

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