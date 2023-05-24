Музыка на стиле

Молодые, талантливые, а теперь еще и модные музыканты в начале своего пути стали вдохновением для новой коллекции Urban Vibes. Лицами кампании стали Алена Швец и Егор Натс, которые дали советы в поиске своего стиля, и рассказали, какие предметы гардероба были для них незаменимыми в самовыражении.



В проекте Urban Vibes показал историю превращения Алены Швец и Егора Натса из простых ребят в популярных артистов. В ролике для проекта герои показали свои памятные места в Москве, архивные фотографии и рассказали о том, как начали свой творческий путь. Для ролика Алена и Егор также собрали луки из новинок сезона SS23 — кроссовки, кеды, брюки, куртки, футболки, свитшоты и другие айтемы от PUMA, adidas, FILA, Nike, Converse и других культовых брендов.



Яркий casual, который оптимально будет смотреться на летней тусовке и в звукозаписывающей студии, преображает будни и делает их еще более стильными и вайбовыми.