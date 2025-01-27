Павел Воля выступит с большим стендапом в Роза Хутор!

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Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта.

9 февраля в Роза Холл ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.

9 февраля выходи из дома и иди на Волю!

16+.

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