Павел Воля выступит с большим стендапом в Роза Хутор!

Erid: 2Vtzqx6srwe
Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта.
9 февраля в Роза Холл ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.
9 февраля выходи из дома и иди на Волю!
16+.
Реклама. Рекламодатель ИП Томчук Михаил Эдуардович. ИНН: 502012806314
Фото: Пресс-служба артиста
Комментарии (0)