Куда пойти в Сочи на летних выходных? Вечеринки, коктейли и много пляжного отдыха!

Планы на уикенд 14 - 16 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
14 - 16 ИЮНЯ (пятница - воскресенье)
ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ
Начнем с Цирка!
В шоу «5 континентов» сочетаются современные технологии, оригинальные авторские костюмы и впечатляющие спецэффекты. Зрители смогут погрузиться в атмосферу грандиозного циркового действа и насладиться разнообразием жанров и идей. Не упустите возможность увидеть это незабываемое зрелище!
БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА
Сочи Парк продолжает радовать своих посетителей новыми и захватывающими развлечениями, которые позволяют окунуться в атмосферу приключений и веселья - аттракцион «Богатырская застава» в Крае Богатырей.
С 12 июня по октябрь в Сочи Парк Арене пройдет нашумевшее ледовое шоу «Руслан и Людмила» под руководством режиссера Татьяны Навки. Главные герои этого ледового мюзикла - двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира и олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
14 ИЮНЯ (пятница)
СХОДКА
Первая летная «Сходка» пройдет в полюбившемся многим кафе «Двор».
Line up: Extra, Nazdo/Rovje, Mila, Choran, TONESO. Музыку дополнят вкусные бургеры и новая коктейльная карта.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Немного поэзии в эти выходные! 14 июня в Сочи в «Жемчужине» состоится поэтический вечер одной из самых популярных русских поэтесс Ах Астаховой.
Ее стихи затрагивают различные темы, такие как потери, поиск себя, счастье, свобода, внутренний мир и любовь.
ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕЕЕЕ...
Любите футбол? В эту пятницу в ресторане «Джан и Швили» пройдет трансляция чемпионата Европы по футболу.
Играют Германия и Шотландия. Будет интересно, жарко и по-кавказски вкусно.
SPRITZ PARTY
Летние выходные должны быть такими же легкими и освежающими, как бокал приятного коктейля.
В пятницу отправляемся в пляжный клуб Rapan и наслаждаемся солнцем, морем, танцами и вкусными напитками.
14 - 15 ИЮНЯ (пятница - суббота)
ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В «УТКА ЛИ»
Отправляемся в ресторан «Утка Ли», где ждут яркие, вкусные и азиатские выходные.
Зажигательные dj-сеты от HOODYAKOV и SANDJ.
15 ИЮНЯ (суббота)
POOL PARTIES
Vinograd устраивает большую летнюю вечеринку у бассейна!
Музыка, танцы, коктейли и позитивное настроение обеспечены.
ПЛЯЖНЫЙ ДЕНЬ
Еще больше пляжного отдыха! Пляж «Лазурь» организует футбольную и музыкальную субботу!
На сцене зрители смогут посмотреть матч между Испанией и Хорватией, в ресторане послушать сеты от dj sela, а на крыше будет большая вечеринка - dj-сеты и танцы под открытым небом.
VK FEST
VK Fest - яркое летнее мероприятие, которое не требует длительного представления. На фестивале можно насладиться любимой музыкой, а также принять участие в различных активностях.
Программа фестиваля включает спортивные соревнования, игры, конкурсы, мастер-классы для взрослых и детей, а также множество других интересных мероприятий. Будет весело, здорово и по-летнему!
ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖА LUCIANO
LUCIANO HOTEL&SPA SOCHI открывает пляжный сезон!
Ведущий вечера - Сергей Тихонов. Гостей ждут коктейли, танцы и dj-сеты от RUDNEV.
ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ КУБОК «ХУТОРЕНОК»
Роза Хутор приглашает детей от 3 до 14 лет принять участие в открытом Кубке по бегу, самокату и беговелу. Соревнования проходят каждую субботу с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 15:00 на площади Роза. Регистрация и выдача стартовых номеров проводятся в день мероприятия. Участники, которые успешно выступят на трех и более этапах Кубка, получат Кубок «Хуторенок».
16 ИЮНЯ (воскресенье)
ВЫХОДНЫЕ В FETTUCCINE
Воскресенье предлагаем провести с семьей и отправиться в тратторию Fettuccine на детский мастер-класс.
На этот раз делаем летнего воздушного змея!
СПЕКТАКЛЬ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
В полицейский участок попадает молодой человек, утративший интерес к жизни. Допрос напоминает интеллектуальную игру. Смогут ли сотрудники полиции переубедить задержанного и вернуть ему любовь к этому миру?
Все это вы узнаете в воскресенье в «Новом Театре Сочи».
ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»
Завершаем выходные походом в «Кино Море Молл».
Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасную игру и какой будет исход, абсолютно неизвестно.
Информационный обзор Редакции.
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