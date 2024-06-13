Куда пойти в Сочи на летних выходных? Вечеринки, коктейли и много пляжного отдыха!

БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА

Сочи Парк продолжает радовать своих посетителей новыми и захватывающими развлечениями, которые позволяют окунуться в атмосферу приключений и веселья - аттракцион «Богатырская застава» в Крае Богатырей.

С 12 июня по октябрь в Сочи Парк Арене пройдет нашумевшее ледовое шоу «Руслан и Людмила» под руководством режиссера Татьяны Навки. Главные герои этого ледового мюзикла - двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира и олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.