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Уикенд

Куда пойти в Сочи на летних выходных? Вечеринки, коктейли и много пляжного отдыха!

Планы на уикенд 14 - 16 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

14 - 16 ИЮНЯ (пятница - воскресенье)

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ

Начнем с Цирка!

В шоу «5 континентов» сочетаются современные технологии, оригинальные авторские костюмы и впечатляющие спецэффекты. Зрители смогут погрузиться в атмосферу грандиозного циркового действа и насладиться разнообразием жанров и идей. Не упустите возможность увидеть это незабываемое зрелище!

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БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА

Сочи Парк продолжает радовать своих посетителей новыми и захватывающими развлечениями, которые позволяют окунуться в атмосферу приключений и веселья - аттракцион «Богатырская застава» в Крае Богатырей.

С 12 июня по октябрь в Сочи Парк Арене пройдет нашумевшее ледовое шоу «Руслан и Людмила» под руководством режиссера Татьяны Навки. Главные герои этого ледового мюзикла - двукратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира и олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

архив пресс-службы ледового шоу «Руслан и Людмила»

14 ИЮНЯ (пятница)

СХОДКА

Первая летная «Сходка» пройдет в полюбившемся многим кафе «Двор». 

Line up: Extra, Nazdo/Rovje, Mila, Choran, TONESO. Музыку дополнят вкусные бургеры и новая коктейльная карта. 

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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Немного поэзии в эти выходные! 14 июня в Сочи в «Жемчужине» состоится поэтический вечер одной из самых популярных русских поэтесс Ах Астаховой.

Ее стихи затрагивают различные темы, такие как потери, поиск себя, счастье, свобода, внутренний мир и любовь.

архив пресс-службы Ах Астаховой

ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕЕЕЕ...

Любите футбол? В эту пятницу в ресторане «Джан и Швили» пройдет трансляция чемпионата Европы по футболу.

Играют Германия и Шотландия. Будет интересно, жарко и по-кавказски вкусно. 

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SPRITZ PARTY

Летние выходные должны быть такими же легкими и освежающими, как бокал приятного коктейля.

В пятницу отправляемся в пляжный клуб Rapan и наслаждаемся солнцем, морем, танцами и вкусными напитками. 

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14 - 15 ИЮНЯ (пятница - суббота)

ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В «УТКА ЛИ»

Отправляемся в ресторан «Утка Ли», где ждут яркие, вкусные и азиатские выходные.

Зажигательные dj-сеты от HOODYAKOV и SANDJ.

архив пресс-службы ресторана «Утка Ли»

15 ИЮНЯ (суббота)

POOL PARTIES

Vinograd устраивает большую летнюю вечеринку у бассейна! 

Музыка, танцы, коктейли и позитивное настроение обеспечены. 

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ПЛЯЖНЫЙ ДЕНЬ

Еще больше пляжного отдыха! Пляж «Лазурь» организует футбольную и музыкальную субботу!

На сцене зрители смогут посмотреть матч между Испанией и Хорватией, в ресторане послушать сеты от dj sela, а на крыше будет большая вечеринка - dj-сеты и танцы под открытым небом. 

архив пресс-службы пляжа «Лазурь»

VK FEST

VK Fest - яркое летнее мероприятие, которое не требует длительного представления. На фестивале можно насладиться любимой музыкой, а также принять участие в различных активностях.

Программа фестиваля включает спортивные соревнования, игры, конкурсы, мастер-классы для взрослых и детей, а также множество других интересных мероприятий. Будет весело, здорово и по-летнему!

архив пресс-службы VK Fest

ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖА LUCIANO

LUCIANO HOTEL&SPA SOCHI открывает пляжный сезон!

Ведущий вечера - Сергей Тихонов. Гостей ждут коктейли, танцы и dj-сеты от RUDNEV.

архив пресс-службы LUCIANO HOTEL&SPA SOCHI

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ КУБОК «ХУТОРЕНОК»

Роза Хутор приглашает детей от 3 до 14 лет принять участие в открытом Кубке по бегу, самокату и беговелу. Соревнования проходят каждую субботу с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 15:00 на площади Роза. Регистрация и выдача стартовых номеров проводятся в день мероприятия. Участники, которые успешно выступят на трех и более этапах Кубка, получат Кубок «Хуторенок».

архив пресс-службы Роза Хутор

16 ИЮНЯ (воскресенье)

ВЫХОДНЫЕ В FETTUCCINE

Воскресенье предлагаем провести с семьей и отправиться в тратторию Fettuccine на детский мастер-класс.

На этот раз делаем летнего воздушного змея! 

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СПЕКТАКЛЬ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

В полицейский участок попадает молодой человек, утративший интерес к жизни. Допрос напоминает интеллектуальную игру. Смогут ли сотрудники полиции переубедить задержанного и вернуть ему любовь к этому миру?

Все это вы узнаете в воскресенье в «Новом Театре Сочи».

архив пресс-службы «Нового Театра Сочи»

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»

Завершаем выходные походом в «Кино Море Молл».

Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасную игру и какой будет исход, абсолютно неизвестно.

кадр из фильма «Майор Гром: игра»

Информационный обзор Редакции.

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