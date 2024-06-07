Куда пойти в Сочи на летних выходных? Кино, театр, цирк и электронная музыка

Планы на уикенд 7 - 9 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

7 - 9 ИЮНЯ (пятница - воскресенье)

BONUS SUMMER CAMP 2024

Зимняя вечеринка летом? Да! На курорте «Красная Поляна» на протяжении всех выходных будет проходить летний горнолыжный фестиваль.

Катание на лыжах и сноуборде, соревнования, мастер - классы и много веселья.