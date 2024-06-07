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Уикенд

Куда пойти в Сочи на летних выходных? Кино, театр, цирк и электронная музыка

Планы на уикенд 7 - 9 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

7 - 9 ИЮНЯ (пятница - воскресенье)

BONUS SUMMER CAMP 2024

Зимняя вечеринка летом? Да! На курорте «Красная Поляна» на протяжении всех выходных будет проходить летний горнолыжный фестиваль.

Катание на лыжах и сноуборде, соревнования, мастер - классы и много веселья. 

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7 ИЮНЯ (пятница)

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»

В пятницу предлагаем пойти на семейный просмотр фильма «Майор Гром: игра» в «Кино Море Молл».

Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасную игру и какой будет исход, абсолютно неизвестно.

кадр из фильма «Майор Гром: игра»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Выходные в эксклюзивной атмосфере Азии под звуки живого вокала от Алены Горбачевой!

Все это в пятницу в ресторане «Утка Ли».

архив пресс-службы Алены Горбачевой

8 ИЮНЯ (суббота)

СПЕКТАКЛЬ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Украсить субботу предлагаем походом в «Новый Театр Сочи». 

В полицейский участок попадает молодой человек, утративший интерес к жизни. Допрос напоминает интеллектуальную игру. Смогут ли сотрудники полиции переубедить задержанного и вернуть ему любовь к этому миру?

архив пресс-службы «Нового Театра Сочи»

ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В «УТКА ЛИ»

Ресторан «Утка Ли» ждет всех на яркие, вкусные и веселые выходные.

Зажигательные dj-сеты, вокал от NATALI и изысканная кухня - секрет идеальных выходных!

архив пресс-службы ресторана «Утка Ли»

ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ IGRA

В эту субботу гостей Red Arena ждет удивительное путешествие в фантастический и чувственный мир электронной музыки.

Шесть часов будут играть такие артисты, как Joezi, Tabia, DIBIDABO и другие.

архив пресс-службы фестиваля IGRA

9 ИЮНЯ (воскресенье)

СПЕКТАКЛЬ «КОЖА»

В воскресенье «Зимний театр» Сочи приглашает всех на спектакль, который откликнется в душе абсолютно каждого человека.

Хореограф акцентирует внимание на живом общении, телесном контакте, обмене энергией, эмоциях и прикосновениях, которые необходимы современному человеку. Поиск смысла на кончиках пальцев и стремление исследовать границы близости - важные аспекты нашей жизни, которые хореограф стремится передать своим ученикам через искусство танца.

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ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ

И напоследок - Цирк!

В шоу «5 континентов» сочетаются современные технологии, оригинальные авторские костюмы и впечатляющие спецэффекты. Зрители смогут погрузиться в атмосферу грандиозного циркового действа и насладиться разнообразием жанров и идей. Не упустите возможность увидеть это незабываемое зрелище!

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Информационный обзор Редакции.

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