Куда пойти в Сочи на летних выходных? Кино, театр, цирк и электронная музыка

Планы на уикенд 7 - 9 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
7 - 9 ИЮНЯ (пятница - воскресенье)
BONUS SUMMER CAMP 2024
Зимняя вечеринка летом? Да! На курорте «Красная Поляна» на протяжении всех выходных будет проходить летний горнолыжный фестиваль.
Катание на лыжах и сноуборде, соревнования, мастер - классы и много веселья.
7 ИЮНЯ (пятница)
ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»
В пятницу предлагаем пойти на семейный просмотр фильма «Майор Гром: игра» в «Кино Море Молл».
Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасную игру и какой будет исход, абсолютно неизвестно.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Выходные в эксклюзивной атмосфере Азии под звуки живого вокала от Алены Горбачевой!
Все это в пятницу в ресторане «Утка Ли».
8 ИЮНЯ (суббота)
СПЕКТАКЛЬ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
Украсить субботу предлагаем походом в «Новый Театр Сочи».
В полицейский участок попадает молодой человек, утративший интерес к жизни. Допрос напоминает интеллектуальную игру. Смогут ли сотрудники полиции переубедить задержанного и вернуть ему любовь к этому миру?
ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В «УТКА ЛИ»
Ресторан «Утка Ли» ждет всех на яркие, вкусные и веселые выходные.
Зажигательные dj-сеты, вокал от NATALI и изысканная кухня - секрет идеальных выходных!
ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ IGRA
В эту субботу гостей Red Arena ждет удивительное путешествие в фантастический и чувственный мир электронной музыки.
Шесть часов будут играть такие артисты, как Joezi, Tabia, DIBIDABO и другие.
9 ИЮНЯ (воскресенье)
СПЕКТАКЛЬ «КОЖА»
В воскресенье «Зимний театр» Сочи приглашает всех на спектакль, который откликнется в душе абсолютно каждого человека.
Хореограф акцентирует внимание на живом общении, телесном контакте, обмене энергией, эмоциях и прикосновениях, которые необходимы современному человеку. Поиск смысла на кончиках пальцев и стремление исследовать границы близости - важные аспекты нашей жизни, которые хореограф стремится передать своим ученикам через искусство танца.
ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ
И напоследок - Цирк!
В шоу «5 континентов» сочетаются современные технологии, оригинальные авторские костюмы и впечатляющие спецэффекты. Зрители смогут погрузиться в атмосферу грандиозного циркового действа и насладиться разнообразием жанров и идей. Не упустите возможность увидеть это незабываемое зрелище!
Информационный обзор Редакции.
16+
Комментарии (0)