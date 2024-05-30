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Уикенд

Куда пойти в Сочи на первых летних выходных? Кино, вечеринки, день защиты детей и шоу «Звезды»

Планы на уикенд 31 мая - 2 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

31 МАЯ (пятница)

СТАРЫЙ МАГНИТОФОН

Наступающие выходные предлагаем начать сразу весело и зажигательно в баре PLACE!

Атмосферу на протяжение вечера будут создавать Vasquez, Vagarshak, Kley.

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ДРУГАЯ АБХАЗИЯ

А вы бывали в Абхазии? Стандартные туристические маршруты, как правило включают в себя природные достопримечательности и популярные места. 

Но в эти выходные на авторском квест-туре «Гагра. Дом призрака» на джипах есть возможность увидеть Страну Души с другой стороны. Узнать все тайны ЖД станции «Гагрипш», заглянуть в дом с призраками и прогуляться по стеклянному мосту.

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КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АНИМАЦИЯ»

Немного легендарной музыки в эти выходные! В пятницу а баре «Треугольник» пройдет концерт группы «АнимациЯ».

На концерте вы услышите, как известные хиты, ставшие классикой с запоминающимися строчками: «Я люблю свою Родину, вроде бы», так и абсолютно новые песни!

архив пресс-службы группы «АнимациЯ»

SATI ETHNICA

Как на счет музыкальной медитации в эту пятницу? Сати Казанову многие знают еще со времен группы «Фабрика». Сегодня у певицы сольная карьера и совершенно другой стиль. 

В настоящий момент ее музыка представляет из себя симбиоз древних мантр и этнических мотивов. И услышать это эмоциональное творчество можно будет в эти выходные в «Зеленом театре».

архив пресс-службы SATI ETHNICA

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ RAPAN BEACH CLUB

В эти выходные будет очень много праздников! В пятницу отмечаем день рождение Rapan Beach Club.

Будут коктейли, dj-сеты, живая музыка и много веселья! Звездой праздника станет певица Бьянка.

архив пресс-службы Rapan Beach Club

1 ИЮНЯ (суббота)

СЕМЕЙНЫЙ БРАНЧ

В Международный день защиты детей ресторан «Династия» радует своих гостей семейным бранчем.

В программе: спектакль для всей семьи от команды «Сочи Парк», семейная трапеза и много теплых и позитивных эмоций.

архив пресс-службы ресторана «Династия»

KIDS TRAVEL PARTY

Еще больше детских мероприятия! Luciano Hotel and SPA Sochi ждет всех на большое детское мероприятие с играми и веселыми развлечениями на территории комплекса.

архив пресс-службы Luciano Hotel and SPA Sochi

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Любите авторскую музыку? В эту субботу в «Роза Холл» выступит композитор и автор песен Имрам.

Вишенкой на торте станет певица Mariam с невероятным голосом и особым исполнением.

архив пресс-службы Имрам

ЗВЕЗДНЫЙ ВЕЧЕР

А это мероприятие специально для фанатов телеканала ТНТ! 

Шоу «Звезды» - это перезапуск, быстро ставшего популярным, шоу «Игра». И в эту субботу на сцене «Зеленого театра» сойдутся две команды: «Регионы» и «Сборная Красноярска». Будет весело, интересно и очень смешно!

архив пресс-службы шоу «Звезды»

ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Мацеста чай» организует первый летний фестиваль для детей!

Маленьких гостей ждут праздник красок холи, аква-гримм, мастер-классы, игры, батуты, шоу мыльных пузырей и настоящий воздушный шар! Будет ярко и запоминающеся. 

архив пресс-службы «Мацеста чай»

ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖА «РИВЬЕРА»

1 июня радует все больше! В субботу состоится открытие пляжа «Ривьера».

Будет много развлечений, аниматоры, музыка, выступления артистов, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и угощения от известных ресторанов. 

архив пресс-службы пляжа «Ривьера»

1 - 2 МАЯ (суббота - воскресенье)

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Для молодой аудитории у нас тоже есть идея, как провести выходные.

В Сочи приезжает видеоблогер и певец - Кобяков! В субботу он выступит в «Зеленом театре», а в воскресенье - в «Южном Взморье». 

архив пресс-службы Кобякова

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ «СОЧИ ПАРКА»

Целых два дня, любимый многими «Сочи Парк» будет отмечать свой День рождения!

Гостей ждут звездные ведущие, аттракционы, музыка, подарки и концерты. 1 июня на празднике выступит Хабиб, а 2 июня - группа «Иванушки International». Среди ведущих можно будет увидеть Романа Каграманова. 

архив пресс-службы «Сочи Парк»

2 ИЮНЯ (воскресенье)

СНЕЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Сочи зимние развлечения доступны и зимой и летом! На курорте «Роза Хутор» в воскресенье пройдет ежегодный фестиваль «Hot Snow Battle».

Мастера своего дела будут соревноваться в исполнении трюков на лыжах и бордах по джиббинг-фигурам на настоящем снегу, который специально спустят с горных вершин. Это будет зрелищно!

архив пресс-службы курорта «Роза Хутор»

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»

Ну и завершить выходные предлагаем семейным просмотром фильма «Майор Гром: игра» в «Кино Море Молл».

Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасною игру и какой будет исход абсолютно неизвестно. 

кадр из фильма «Майор Гром: игра»

Информационный обзор Редакции.

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