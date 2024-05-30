Куда пойти в Сочи на первых летних выходных? Кино, вечеринки, день защиты детей и шоу «Звезды»

Планы на уикенд 31 мая - 2 июня в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
31 МАЯ (пятница)
СТАРЫЙ МАГНИТОФОН
Наступающие выходные предлагаем начать сразу весело и зажигательно в баре PLACE!
Атмосферу на протяжение вечера будут создавать Vasquez, Vagarshak, Kley.
ДРУГАЯ АБХАЗИЯ
А вы бывали в Абхазии? Стандартные туристические маршруты, как правило включают в себя природные достопримечательности и популярные места.
Но в эти выходные на авторском квест-туре «Гагра. Дом призрака» на джипах есть возможность увидеть Страну Души с другой стороны. Узнать все тайны ЖД станции «Гагрипш», заглянуть в дом с призраками и прогуляться по стеклянному мосту.
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АНИМАЦИЯ»
Немного легендарной музыки в эти выходные! В пятницу а баре «Треугольник» пройдет концерт группы «АнимациЯ».
На концерте вы услышите, как известные хиты, ставшие классикой с запоминающимися строчками: «Я люблю свою Родину, вроде бы», так и абсолютно новые песни!
SATI ETHNICA
Как на счет музыкальной медитации в эту пятницу? Сати Казанову многие знают еще со времен группы «Фабрика». Сегодня у певицы сольная карьера и совершенно другой стиль.
В настоящий момент ее музыка представляет из себя симбиоз древних мантр и этнических мотивов. И услышать это эмоциональное творчество можно будет в эти выходные в «Зеленом театре».
ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ RAPAN BEACH CLUB
В эти выходные будет очень много праздников! В пятницу отмечаем день рождение Rapan Beach Club.
Будут коктейли, dj-сеты, живая музыка и много веселья! Звездой праздника станет певица Бьянка.
1 ИЮНЯ (суббота)
СЕМЕЙНЫЙ БРАНЧ
В Международный день защиты детей ресторан «Династия» радует своих гостей семейным бранчем.
В программе: спектакль для всей семьи от команды «Сочи Парк», семейная трапеза и много теплых и позитивных эмоций.
KIDS TRAVEL PARTY
Еще больше детских мероприятия! Luciano Hotel and SPA Sochi ждет всех на большое детское мероприятие с играми и веселыми развлечениями на территории комплекса.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Любите авторскую музыку? В эту субботу в «Роза Холл» выступит композитор и автор песен Имрам.
Вишенкой на торте станет певица Mariam с невероятным голосом и особым исполнением.
ЗВЕЗДНЫЙ ВЕЧЕР
А это мероприятие специально для фанатов телеканала ТНТ!
Шоу «Звезды» - это перезапуск, быстро ставшего популярным, шоу «Игра». И в эту субботу на сцене «Зеленого театра» сойдутся две команды: «Регионы» и «Сборная Красноярска». Будет весело, интересно и очень смешно!
ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Мацеста чай» организует первый летний фестиваль для детей!
Маленьких гостей ждут праздник красок холи, аква-гримм, мастер-классы, игры, батуты, шоу мыльных пузырей и настоящий воздушный шар! Будет ярко и запоминающеся.
ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖА «РИВЬЕРА»
1 июня радует все больше! В субботу состоится открытие пляжа «Ривьера».
Будет много развлечений, аниматоры, музыка, выступления артистов, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и угощения от известных ресторанов.
1 - 2 МАЯ (суббота - воскресенье)
МОЛОДЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Для молодой аудитории у нас тоже есть идея, как провести выходные.
В Сочи приезжает видеоблогер и певец - Кобяков! В субботу он выступит в «Зеленом театре», а в воскресенье - в «Южном Взморье».
ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ «СОЧИ ПАРКА»
Целых два дня, любимый многими «Сочи Парк» будет отмечать свой День рождения!
Гостей ждут звездные ведущие, аттракционы, музыка, подарки и концерты. 1 июня на празднике выступит Хабиб, а 2 июня - группа «Иванушки International». Среди ведущих можно будет увидеть Романа Каграманова.
2 ИЮНЯ (воскресенье)
СНЕЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Сочи зимние развлечения доступны и зимой и летом! На курорте «Роза Хутор» в воскресенье пройдет ежегодный фестиваль «Hot Snow Battle».
Мастера своего дела будут соревноваться в исполнении трюков на лыжах и бордах по джиббинг-фигурам на настоящем снегу, который специально спустят с горных вершин. Это будет зрелищно!
ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЙОР ГРОМ: ИГРА»
Ну и завершить выходные предлагаем семейным просмотром фильма «Майор Гром: игра» в «Кино Море Молл».
Игорь Гром - майор полиции с феноменальными способностями. Его идеальную жизнь прерывает появление таинственного злодея, который называет себя Призраком. Враг предлагает сыграть герою в опасною игру и какой будет исход абсолютно неизвестно.
Информационный обзор Редакции.
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