Куда пойти в Сочи на первых летних выходных? Кино, вечеринки, день защиты детей и шоу «Звезды»

ДРУГАЯ АБХАЗИЯ

А вы бывали в Абхазии? Стандартные туристические маршруты, как правило включают в себя природные достопримечательности и популярные места.

Но в эти выходные на авторском квест-туре «Гагра. Дом призрака» на джипах есть возможность увидеть Страну Души с другой стороны. Узнать все тайны ЖД станции «Гагрипш», заглянуть в дом с призраками и прогуляться по стеклянному мосту.