Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, искусство и Xolidayboy

Планы на уикенд 17 - 19 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.
17 - 19 МАЯ (пятница - воскресенье)
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Хостинский музей истории предлагает провести предстоящие выходные в мире истории.
Гости смогут изучить климат, флору и фауну Черноморского побережья Кавказа, историю образования Хостинского района, превращение Сочи в курорт, развитие Хостинского района во время Великой Отечественной войны, узнают о Мацесте, биоклиматической станции и выдающихся врачах города.
17 МАЯ (пятница)
БУНИН. ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ
В пятницу отправляемся в русскую глубинку в «Новый театр Сочи»!
Какие разные грани любви показывает Иван Бунин в своих произведениях! В его рассказах любовь предстает перед нами и как наваждение, редко приносящее счастье, и как одностороннее чувство, не получающее взаимности. Зрители побывают и в российской глубинке, и на пляжах Ниццы, и в эмигрантском Париже, чтобы узнать, что уготовано героям - воспоминания о навсегда утраченном или надежда на новую встречу «до конца жизни».
ПОКАЗ ФИЛЬМА «МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ»
В пятницу «Кино Море Молл» приглашает на просмотр фильма «Министерство неджентельменских дел».
1942 год, Великобритания. Авантюристы и первоклассные специалисты объединяются ради единой цели.
ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ
Если вы хотите окунуться в неповторимую атмосферу 1920-х годов, тогда для вас идеально подойдет ресторан Everest с вечеринкой в стиле Великого Гэтсби в эту пятницу!
Окунитесь в эпоху невероятной роскоши, шика, блеса и безудержного веселья.
РОСКОШНЫЙ УЖИН
Любите литературу? А слышали про писателя Довлатова? В Сочи в горах есть роскошный бутик-отель «Довлатов».
В эту пятницу на территории отеля пройдет приятный и уютный ужин в элегантной и камерной атмосфере.
18 МАЯ (суббота)
КОНЦЕРТ XOLIDAYBOY
Любите современную музыку? Тогда в эту субботу Red Arena ждет всех на концерт популярного музыканта - Xolidayboy.
Его уникальный стиль, яркая харизма и подача делают каждое выступление незабываемым и ярким.
МУЛЬТИМЕДИА-КОНЦЕРТ
В эту субботу в «Сириусе» пройдет уникальный мультимедиа-концерт классической музыки и современных художников «Школа».
Гостей мероприятия ждут эксклюзивные звучания и авторская анимация.
МАТЧ СОЧИ - КРАСНОДАР
Оле-Оле! В предстоящую субботу отправляемся на футбольный матч «СОЧИ» - «КРАСНОДАР».
Битва ожидается жаркой и насыщенной, а болельщиков, как всегда ждут активности и интерактив.
10 ЛЕТ ШОУ «ПРОФИТРОЛЛИ»
Утреннее шоу Эдуарда Меркера и Юлии Романовской «Профитролли» отмечает свое десятилетие.
В эту субботу в London Music Hall состоится яркая вечеринка в честь круглой даты популярного сочинского шоу.
19 МАЯ (воскресенье)
КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ
Бренд «ИСКРА» приглашает на невероятно креативный клиентский день.
Гостей ждет мастер-класс, благородные напитки и приятные подарки. Напоминаем, что у «Собака.ru» и «ИСКРА» проходит коллаборация особенных свечей от редакции.
Информационный обзор Редакции.
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