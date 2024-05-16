Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, искусство и Xolidayboy

17 МАЯ (пятница)

БУНИН. ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В пятницу отправляемся в русскую глубинку в «Новый театр Сочи»!

Какие разные грани любви показывает Иван Бунин в своих произведениях! В его рассказах любовь предстает перед нами и как наваждение, редко приносящее счастье, и как одностороннее чувство, не получающее взаимности. Зрители побывают и в российской глубинке, и на пляжах Ниццы, и в эмигрантском Париже, чтобы узнать, что уготовано героям - воспоминания о навсегда утраченном или надежда на новую встречу «до конца жизни».