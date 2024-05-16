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Уикенд

Куда пойти в Сочи на майских выходных? Мастер-классы, искусство и Xolidayboy

Планы на уикенд 17 - 19 мая в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

17 - 19 МАЯ (пятница - воскресенье)

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Хостинский музей истории предлагает провести предстоящие выходные в мире истории.

Гости смогут изучить климат, флору и фауну Черноморского побережья Кавказа, историю образования Хостинского района, превращение Сочи в курорт, развитие Хостинского района во время Великой Отечественной войны, узнают о Мацесте, биоклиматической станции и выдающихся врачах города.

 

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17 МАЯ (пятница)

БУНИН. ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В пятницу отправляемся в русскую глубинку в «Новый театр Сочи»!

Какие разные грани любви показывает Иван Бунин в своих произведениях! В его рассказах любовь предстает перед нами и как наваждение, редко приносящее счастье, и как одностороннее чувство, не получающее взаимности. Зрители побывают и в российской глубинке, и на пляжах Ниццы, и в эмигрантском Париже, чтобы узнать, что уготовано героям - воспоминания о навсегда утраченном или надежда на новую встречу «до конца жизни».

КУЛЬТУРА.РФ

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ»

В пятницу «Кино Море Молл» приглашает на просмотр фильма «Министерство неджентельменских дел».

1942 год, Великобритания. Авантюристы и первоклассные специалисты объединяются ради единой цели. 

Кадр из фильма «Министерство неджентельменских дел»

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Если вы хотите окунуться в неповторимую атмосферу 1920-х годов, тогда для вас идеально подойдет ресторан Everest с вечеринкой в стиле Великого Гэтсби в эту пятницу!

Окунитесь в эпоху невероятной роскоши, шика, блеса и безудержного веселья.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

РОСКОШНЫЙ УЖИН

Любите литературу? А слышали про писателя Довлатова? В Сочи в горах есть роскошный бутик-отель «Довлатов».

В эту пятницу на территории отеля пройдет приятный и уютный ужин в элегантной и камерной атмосфере.

архив пресс-службы бутик-отеля «Довлатов»

18 МАЯ (суббота)

КОНЦЕРТ XOLIDAYBOY

Любите современную музыку? Тогда в эту субботу Red Arena ждет всех на концерт популярного музыканта - Xolidayboy.

Его уникальный стиль, яркая харизма и подача делают каждое выступление незабываемым и ярким. 

архив пресс-службы Xolidayboy

МУЛЬТИМЕДИА-КОНЦЕРТ

В эту субботу в «Сириусе» пройдет уникальный мультимедиа-концерт классической музыки и современных художников «Школа».

Гостей мероприятия ждут эксклюзивные звучания и авторская анимация.

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МАТЧ СОЧИ - КРАСНОДАР

Оле-Оле! В предстоящую субботу отправляемся на футбольный матч «СОЧИ» - «КРАСНОДАР».

Битва ожидается жаркой и насыщенной, а болельщиков, как всегда ждут активности и интерактив. 

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10 ЛЕТ ШОУ  «ПРОФИТРОЛЛИ»

Утреннее шоу Эдуарда Меркера и Юлии Романовской «Профитролли» отмечает свое десятилетие.

В эту субботу в  London Music Hall состоится яркая вечеринка в честь круглой даты популярного сочинского шоу.

архив пресс-службы шоу «Профитролли»

19 МАЯ (воскресенье)

КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ

Бренд «ИСКРА» приглашает на невероятно креативный клиентский день.

Гостей ждет мастер-класс, благородные напитки и приятные подарки. Напоминаем, что у «Собака.ru» и «ИСКРА» проходит коллаборация особенных свечей от редакции.

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Информационный обзор Редакции.

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