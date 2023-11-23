Куда пойти в Сочи? Юмор, живопись, театр, кино и вечер со звездой

Планы на уикенд 24 – 26 ноября в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.
24 НОЯБРЯ (пятница)
КОНЦЕРТ ANNA
Выходные начинаются в пятницу вечером! 24 ноября в «Руки ВВерх! Бар Адлер!» выступит экс-солистка группы Cream Soda, ANNA. Артистка исполнит хиты «Никаких больше вечеринок», «Сердце лёд», «Подожгу», а также песни сольного проекта ANNA.
После концерта состоится самая настоящая дискотека 90-х с ведущим, интерактивами и ностальгическими подарками. Зажигательный вечер – отлично откроет грядущие выходные и задаст нужное настроение.
ANNA - экс-солистка группы Cream Soda
25 НОЯБРЯ (суббота)
ЖИВОПИСЬ БЛАГОРОДНЫМИ НАПИТКАМИ
Поклонники изобразительного искусства, творчества и экспериментов могут провести выходной день в компании единомышленников, в арт-галерее «Форт».
Для гостей подготовлен мастер-класс по живописи благородными напитками. Это новый опыт, общение с художниками, уютная атмосфера и самая настоящая медитация.
Мастер-класс проводят профессиональные художники, члены союза акварелистов России. Участникам предоставят все необходимые материалы, научат техникам живописи, и даже новичок сможет создать настоящее произведение искусства.
По завершению мероприятия участники унесут с собой море положительных эмоций и шедевр, сделанный собственными руками.
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Открытый микрофон – это время и место, где абсолютно каждый может взять в руки микрофон и заявить о себе. В тропическом пространстве «Пятый этаж» прозвучат шутки и монологи, стихи и песни под гитару. Гости станут свидетелями экспериментальных перформансов от будущих звезд.
Вечер соберет в одном месте креативных, творческих и изобретательных людей. Ведущий Леонид Филиппов будет отвечать за атмосферу. Уютное и веселое времяпрепровождение обеспечено.
ПОКАЗ ФИЛЬМА «В ПОИСКАХ СНЕГА»
В Красной Поляне состоится показ фильма «В поисках снега» экстремального оператора и кинооператора Владимира Егорова. Фильм затрагивает экологические и климатические проблемы современности.
Искать снег с каждым годом сложнее, хотя на первый взгляд, кажется, что это не так. Например, на полуострове Камчатка зима наступает рано, а заканчивается поздно, но в последние несколько лет погодные условия и количество снега сильно изменились даже там. Об этом и снят фильм. Спойлер – ребята все-таки нашли снег!
Перед показом фильма с лекцией выступит горны гид – Никита Павлов.
26 НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧКИ»
В Новом Театре Сочи состоится долгожданная премьера спектакля «Серебряные башмачки» Ф. Баума, режисёрки Гюзель Абушахмановой.
Это сказка о маленькой девочке Элли, её пути, о трудностях, с которыми придется столкнуться героине, и о настоящей дружбе.
Кто же скрывается под маской Волшебника Изумрудного города? Какой секрет скрывают Серебряные башмачки? Исполнятся ли все желания? На эти, и не только, вопросы ответит спектакль.
ПОКАЗ ФИЛЬМА «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
В кафе Maya’s burger состоится вечерний показ фильма «Большие глаза», режиссера Тима Бёртона, основанного на реальных событиях. В уютной обстановке зрители окунутся в атмосферу Америки 50-х и познакомятся с жизнью художницы Маргарет Ульбрих.
Муж художницы выдает картины жены за свои. Его работы становятся очень популярными и востребованными. Позже, скромная Маргарет заявляет о себе и утверждает, что её супруг мошенник. Как развернуться события и кто в итоге окажется прав?
Кадр из фильма "Большие глаза"
Информационный обзор Редакции
6+
Комментарии (0)