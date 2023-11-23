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Куда пойти в Сочи? Юмор, живопись, театр, кино и вечер со звездой

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Планы на уикенд 24 – 26 ноября в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

24 НОЯБРЯ (пятница)

КОНЦЕРТ ANNA

Выходные начинаются в пятницу вечером! 24 ноября в «Руки ВВерх! Бар Адлер!» выступит экс-солистка группы Cream Soda, ANNA. Артистка исполнит хиты «Никаких больше вечеринок», «Сердце лёд», «Подожгу», а также песни сольного проекта ANNA.

После концерта состоится самая настоящая дискотека 90-х с ведущим, интерактивами и ностальгическими подарками. Зажигательный вечер – отлично откроет грядущие выходные и задаст нужное настроение.

ANNA - экс-солистка группы Cream Soda
архив пресс-службы ANNA

ANNA - экс-солистка группы Cream Soda

25 НОЯБРЯ (суббота)

ЖИВОПИСЬ БЛАГОРОДНЫМИ НАПИТКАМИ

Поклонники изобразительного искусства, творчества и экспериментов могут провести выходной день в компании единомышленников, в арт-галерее «Форт».

Для гостей подготовлен мастер-класс по живописи благородными напитками. Это новый опыт, общение с художниками, уютная атмосфера и самая настоящая медитация.

Мастер-класс проводят профессиональные художники, члены союза акварелистов России. Участникам предоставят все необходимые материалы, научат техникам живописи, и даже новичок сможет создать настоящее произведение искусства.

По завершению мероприятия участники унесут с собой море положительных эмоций и шедевр, сделанный собственными руками.

архив пресс-службы арт-галереи «Форт»

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

Открытый микрофон – это время и место, где абсолютно каждый может взять в руки микрофон и заявить о себе. В тропическом пространстве «Пятый этаж» прозвучат шутки и монологи, стихи и песни под гитару. Гости станут свидетелями экспериментальных перформансов от будущих звезд.

Вечер соберет в одном месте креативных, творческих и изобретательных людей. Ведущий Леонид Филиппов будет отвечать за атмосферу. Уютное и веселое времяпрепровождение обеспечено.

архив пресс-службы тропического пространства «Пятый этаж»

ПОКАЗ ФИЛЬМА «В ПОИСКАХ СНЕГА»

В Красной Поляне состоится показ фильма «В поисках снега» экстремального оператора и кинооператора Владимира Егорова. Фильм затрагивает экологические и климатические проблемы современности.

Искать снег с каждым годом сложнее, хотя на первый взгляд, кажется, что это не так. Например, на полуострове Камчатка зима наступает рано, а заканчивается поздно, но в последние несколько лет погодные условия и количество снега сильно изменились даже там. Об этом и снят фильм. Спойлер – ребята все-таки нашли снег!

Перед показом фильма с лекцией выступит горны гид – Никита Павлов.

архив пресс-службы «В поисках снега»

26 НОЯБРЯ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧКИ»

В Новом Театре Сочи состоится долгожданная премьера спектакля «Серебряные башмачки» Ф. Баума, режисёрки Гюзель Абушахмановой.

Это сказка о маленькой девочке Элли, её пути, о трудностях, с которыми придется столкнуться героине, и о настоящей дружбе.

Кто же скрывается под маской Волшебника Изумрудного города? Какой секрет скрывают Серебряные башмачки? Исполнятся ли все желания? На эти, и не только, вопросы ответит спектакль.

архив пресс-службы «Новый Театр Сочи»

ПОКАЗ ФИЛЬМА «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»

В кафе Maya’s burger состоится вечерний показ фильма «Большие глаза», режиссера Тима Бёртона, основанного на реальных событиях. В уютной обстановке зрители окунутся в атмосферу Америки 50-х и познакомятся с жизнью художницы Маргарет Ульбрих.

Муж художницы выдает картины жены за свои. Его работы становятся очень популярными и востребованными. Позже, скромная Маргарет заявляет о себе и утверждает, что её супруг мошенник. Как развернуться события и кто в итоге окажется прав?

Кадр из фильма "Большие глаза"

Кадр из фильма "Большие глаза"

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