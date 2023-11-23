Куда пойти в Сочи? Юмор, живопись, театр, кино и вечер со звездой

Планы на уикенд 24 – 26 ноября в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

24 НОЯБРЯ (пятница)

КОНЦЕРТ ANNA

Выходные начинаются в пятницу вечером! 24 ноября в «Руки ВВерх! Бар Адлер!» выступит экс-солистка группы Cream Soda, ANNA. Артистка исполнит хиты «Никаких больше вечеринок», «Сердце лёд», «Подожгу», а также песни сольного проекта ANNA.

После концерта состоится самая настоящая дискотека 90-х с ведущим, интерактивами и ностальгическими подарками. Зажигательный вечер – отлично откроет грядущие выходные и задаст нужное настроение.