Ялта, космос и медведи – в обзоре самых ярких событий уикенда в Сочи

В отечественный прокат вышел фантастический триллер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда» - о таинственном космическом путешествии. По сюжету, в 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека к звездам. Несмотря на то, что корабль получил повреждения, космонавт оказался в будущем: в 2023 году. В главной роли – Александр Метёлкин. Фильм показывают сразу в нескольких городских кинотеатрах.