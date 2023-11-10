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Ялта, космос и медведи – в обзоре самых ярких событий уикенда в Сочи

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Увидеть космос, пейзажи Крыма и сразу 15 дрессированных пушистых артистов - всё это можно успеть за выходные. События культурной жизни города - в обзоре, который подготовила «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru».

Фото: циркфилатовых.рф

Большая премьера в Сочинском цирке. Там проходят гастроли легендарной династии Филатовых. Для зрителей приготовили невероятные номера: «колесо смелости», акробаты на «русской палке», космический номер жонглёра-велофигуриста, а ещё прыжок супердога и медведи на мотобайках.

Фото: циркфилатовых.рф

Бескрайнее море, величие гор, цветочные поля и романтичные бухты – красивейшие крымские пейзажи можно теперь увидеть в Сочи. Они собраны на выставке «Южный ветер», которая проходит в здании Зимнего театра. Автор работ – Елена Макеева. В экспозиции 15-ть полотен, которые переносят в безмятежные живописные пейзажи Ялты, Севастополя, Солнечной Долины, Гурзуфа, Судака и Белогорска.

Фото: culture.ru

В отечественный прокат вышел фантастический триллер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда» - о таинственном космическом путешествии. По сюжету, в 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека к звездам. Несмотря на то, что корабль получил повреждения, космонавт оказался в будущем: в 2023 году. В главной роли – Александр Метёлкин. Фильм показывают сразу в нескольких городских кинотеатрах.

Фото: кадр из фильм "Человек ниоткуда", реж. Ренат Давлетьяров

Информационный обзор редакции.

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