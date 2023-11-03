«Ночь искусств», День рождения Бабы Яги и лучшие документальные фильмы: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

Сочи присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». 4 ноября с 18:00 до 22:00 будут открыты все библиотеки и музеи, посетить их можно бесплатно. В программе - викторины, мастер-классы, встречи с художниками, концерты и кинопоказы.

Акция пройдет в музеях истории и спортивный славы города, в Музее Н.А. Островского, а также в центральной библиотеке, в музее «Дача Валерии Владимировны Барсовой» и в этнографическом музее.

Большую программу подготовили в Сочинском художественном музее: там можно увидеть русскую живопись 19-20 веков, побывать на занимательной экскурсии, которая расскажет о великих русских художниках: Айвазовском, Шишкине, Бродском, Щербакове, Жилинском. Также там состоится открытие выставки фотографий, посвящённых Кубанской митрополии и Сочинской епархии.