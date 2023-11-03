«Ночь искусств», День рождения Бабы Яги и лучшие документальные фильмы: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

Целых три выходных дня (и три ночи!) ждут жителей и гостей Сочи, а это значит, хватит времени принять участие в самых ярких событиях культурной жизни города, о них в обзоре, который подготовила «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru».
Сочи присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». 4 ноября с 18:00 до 22:00 будут открыты все библиотеки и музеи, посетить их можно бесплатно. В программе - викторины, мастер-классы, встречи с художниками, концерты и кинопоказы.
Акция пройдет в музеях истории и спортивный славы города, в Музее Н.А. Островского, а также в центральной библиотеке, в музее «Дача Валерии Владимировны Барсовой» и в этнографическом музее.
Большую программу подготовили в Сочинском художественном музее: там можно увидеть русскую живопись 19-20 веков, побывать на занимательной экскурсии, которая расскажет о великих русских художниках: Айвазовском, Шишкине, Бродском, Щербакове, Жилинском. Также там состоится открытие выставки фотографий, посвящённых Кубанской митрополии и Сочинской епархии.
Лучшие документальные фильмы можно бесплатно посмотреть на кинофестивале «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Он пройдёт в Сочи с 4 по 9 ноября сразу на нескольких площадках: Зимний театр, Органный зал имени Алисы Дебольской, Дом молодежи, ГДК «Юбилейный», РДК «Аэлита», центр культуры и кино «Сочи». На фестивале будут представлены фильмы из 27 стран. В рамках конкурсной программы пройдут российские и мировые премьеры документальных лент, а также внеконкурсные показы, мастер-классы от ведущих специалистов киноиндустрии.
«Как прекрасен этот мир» - так называется концерт, который пройдёт 6 ноября в Органном зале. На одной сцене выступят Оренбургский камерный хор и Камерный хор Сочинской филармонии. Они исполнят духовные песнопения Дмитрия Бортнянского, Джакомо Пуччини, Сергея Рахманинова и Антона Танонова, хоровые миниатюры Сергея Танеева и Валерия Кикты, советские хиты Давида Тухманова и Александра Зацепина и обработки народных песен. Гимном преображающей силе искусства прозвучит знаменитый хор «Слава искусству» из финала Первой симфонии Александра Скрябина.
Ну, а если хочется бесшабашного праздника – отправляйтесь ...на День рождения Бабы Яги! Ежегодный тематический праздник русского фольклора отмечают в Сочи Парке. Гостей ждут лабиринты страха, новые волшебные шоу, эффектные фотозоны. Грандиозный семейный фестиваль объединяет в себе волшебные развлечения, завораживающие представления и сказочную атмосферу. В программе игры, представления, уличная анимация, музыкальное мультшоу Кощея, шоу мыльных пузырей Морской царевны, а еще сказочный парад, и традиционный конкурс на лучший тематический костюм.
Информационный обзор редакции.
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