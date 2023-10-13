Новые эмоции, эксперименты и герои: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

В выходные на курорте всегда есть прекрасная возможность отдохнуть культурно. «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru» подготовила подборку самых интересных событий, которые сделают уикенд ярким и насыщенным.
Джаз при свечах
Музыкальное достояние целого столетия собрал в один концерт Илья Филиппов со своим квартетом. Красивейшие джазовые композиции и мировые хиты прозвучат в неповторимой атмосфере тысячи свечей. Насладиться всем этим можно будет в Морпорту Сочи.
Оперный перфоманс
В воскресенье в Зимнем театре Сочи – премьера уникального проекта «Опера Дель Арте». Это перформанс с элементами иммерсивного шоу, он объединил оперу, современный балет и театр.
В программе - хиты итальянской оперы: арии из «Турандот», «Ромео и Джульетты», «Любовного напитка». Они объединены общим сюжетом и дополнены хореографией. Специально для постановки были созданы и эксклюзивные авторские костюмы ручной работы.
Новые «Гардемарины»
На большие экраны вышла картина «Гардемарины 1787. Мир», её можно посмотреть сразу в нескольких кинотеатрах Сочи.
Это сиквел приключенческой эпопеи Светланы Дружининой. Герои распутывают международный заговор. В фильме снимались Дмитрий Харатьян, Павел Мамаев, Александр Домогаров и Михаил Боярский, который сыграл тень шевалье де Брильи, убитого ещё в первом фильме.
Информационный обзор Редакции.
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