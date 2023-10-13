Новые эмоции, эксперименты и герои: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

Оперный перфоманс

В воскресенье в Зимнем театре Сочи – премьера уникального проекта «Опера Дель Арте». Это перформанс с элементами иммерсивного шоу, он объединил оперу, современный балет и театр.

В программе - хиты итальянской оперы: арии из «Турандот», «Ромео и Джульетты», «Любовного напитка». Они объединены общим сюжетом и дополнены хореографией. Специально для постановки были созданы и эксклюзивные авторские костюмы ручной работы.