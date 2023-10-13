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Новые эмоции, эксперименты и герои: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

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В выходные на курорте всегда есть прекрасная возможность отдохнуть культурно. «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru»​ подготовила подборку самых интересных событий, которые сделают уикенд ярким и насыщенным.

Фото: luminary.show

Джаз при свечах

Музыкальное достояние целого столетия собрал в один концерт Илья Филиппов со своим квартетом. Красивейшие джазовые композиции и мировые хиты прозвучат в неповторимой атмосфере тысячи свечей. Насладиться всем этим можно будет в Морпорту Сочи.

Фото: luminary.show

Оперный перфоманс

В воскресенье в Зимнем театре Сочи – премьера уникального проекта «Опера Дель Арте». Это перформанс с элементами иммерсивного шоу, он объединил оперу, современный балет и театр.

В программе - хиты итальянской оперы: арии из «Турандот», «Ромео и Джульетты», «Любовного напитка». Они объединены общим сюжетом и дополнены хореографией. Специально для постановки были созданы и эксклюзивные авторские костюмы ручной работы.

Фото: сайт Сочинского концертно-филармонического объединения

Новые «Гардемарины»

На большие экраны вышла картина «Гардемарины 1787. Мир»,  её можно посмотреть сразу в нескольких кинотеатрах Сочи.

Это сиквел приключенческой эпопеи Светланы Дружининой. Герои распутывают международный заговор. В фильме снимались Дмитрий Харатьян, Павел Мамаев, Александр Домогаров и Михаил Боярский, который сыграл тень шевалье де Брильи, убитого ещё в первом фильме.

Фото: кадр из к\ф «Гардемарины 1787. Мир», реж. С. Дружинина

Информационный обзор Редакции.

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