Много экстрима и красивого кино: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

Никогда ещё выходные в Сочи не были настолько полны острых ощущений: жарко от эмоций будет на трассах, в горах, и даже в уютных кинотеатрах. «Редакция Сочи.Крд. Собака.ru» подготовила подборку самых ярких событий, которые раскалят чуть остывающий воздух на курорте.
Самые экстремальные впечатления гарантированы в горном кластере Сочи. Там проходит “Skypark BASE days 2023”. Это единственный массовый фестиваль подобного рода, проходящий в России. Бейсджамперы будут прыгать со Скайбриджа – самого длинного пешеходного подвесного моста в России. Всего спортсмены совершат порядка 500 экстремальных прыжков. Главное и самое зрелищное событие программы – массовый бейс-прыжок с высоты 207 метров. Сразу 20 человек откроют в небе цветные парашюты.
На Федеральной территории «Сириус» можно поболеть за атлетов – участников фестиваля IRONSTAR. В выходные пройдёт главная триатлонная гонка сезона. Тысячи спортсменов со всей страны готовились весь год, чтобы преодолеть «железную дистанцию» в 226 километров: 3,86 км – вплавь, 180 км – на велосипеде и 42 км бегом.
О том, кто рискнул бросить вызов стихии – новый фильм режиссёра Игоря Волошина «Повелитель ветра». Картина посвящена полёту вокруг Земли на воздушном шаре, который в 2016 году совершил всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов. Он установил мировой рекорд, обогнул планету всего за 11 дней 4 часа 20 минут. В приключенческой драме – снялось целое созвездие российских актёров первой величины. Самого Конюхова сыграл Федор Бондарчук, он же продюсер проекта. В роли старшего сына – Оскара – Евгений Ткачук, роль жены путешественника сыграла Анна Михалкова. Ленту можно увидеть сразу в нескольких кинотеатрах Сочи.
Восемь красивейших фильмов о природе показывают на фестивале научно-популярного кино «Разумный кинематограф», он проходит в горном кластере Сочи. Это просветительский международный проект. Ленты сняты в разных уголках страны и рассказывают о редких видах животных и птиц и о том, как важно защитить их.
В воскресенье в Зимнем театре можно увидеть легендарную рок-оперу «Иисус-Христос - суперзвезда». Постановка - на родном русском языке в переводе Марины Бородицкой и Григория Кружкова. Они сделали тексты арий наиболее приближёнными к Евангелию.
В роли Иисуса - Антон Авдеев. Также в спектакле играют Вячеслав Ногин, Александр Кавин, Роман Никитин, Анна Позднякова и Татьяна Ворончихина.
Информационный обзор Редакции.
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