Много экстрима и красивого кино: обзор самых ярких событий уикенда в Сочи

В воскресенье в Зимнем театре можно увидеть легендарную рок-оперу «Иисус-Христос - суперзвезда». Постановка - на родном русском языке в переводе Марины Бородицкой и Григория Кружкова. Они сделали тексты арий наиболее приближёнными к Евангелию.

В роли Иисуса - Антон Авдеев. Также в спектакле играют Вячеслав Ногин, Александр Кавин, Роман Никитин, Анна Позднякова и Татьяна Ворончихина.