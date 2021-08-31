Курорт Красная Поляна проведёт открытую тренировку на горных велосипедах в преддверии Enduro World Series

С 15 по 18 сентября на Курорте Красная Поляна впервые состоится открытая тренировка российского этапа гонки Enduro World Series – скоростные спуски на горных велосипедах Krasnaya Polyana Enduro. Заезды пройдут на территории байк-парка курорта и по высокогорному экомаршруту «Черничная тропа».
Открытая тренировка Krasnaya Polyana Enduro проводится в преддверии главной мировой гонки для маунтинбайкеров Enduro World Series. Это отличная возможность прокатиться с лучшими велосипедистами, замерить свой результат на профессиональном хронометраже и сравнить его с мировым рейтингом EWS. Маршрут «Черничная тропа» протяжённостью 14 км станет главным квалификационным трейлом тренировочного уик-энда. Он стартует на высоте 2200 м в зоне альпийских лугов и спускается по южному склону хребта Аибга к горной реке Мзымта. Динамичная трасса с перепадом высот 1800 м проходит четыре высотных пояса. Она пролегает мимо цветущих лугов через криволесье, хвойный и лиственный лес и состоит из скалистых участков и грунтовых троп.
Дополнительно участников Krasnaya Polyana Enduro ждут профессиональные заезды по трассам байк-парка в восточной части курорта. Там же пройдут фановые спуски Funduro Men и Funduro Woman. Участие в любительских гонках – это отличная возможность оценить свои навыки катания на горном велосипеде и протестировать новые трассы байк-парка.
Место проведения тренировки российского этапа EWS определила инфраструктура байк-парка Курорта Красная Поляна: она считается одной из лучших в стране. Развивая велоспорт на своей территории курорт оборудовал 30 км велотрасс – от «зелёных» до «чёрных», открыл прокат и велосервис, установил на канатную дорогу крепления для подъёма велосипедов в гору. Для начинающих райдеров работает Школа горных велосипедов, среди тренеров которой – чемпионы России по маунтинбайку Николай Пухирь и Евгений Шипилов.
Krasnaya Polyana Enduro пройдёт в пяти классах заездов для мужчин и женщин старше 16 лет, уверенно катающихся по красным трассам байк-парка. Стоимость участия – от 1700 руб. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте Курорта Красная Поляна.
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