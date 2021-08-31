Курорт Красная Поляна проведёт открытую тренировку на горных велосипедах в преддверии Enduro World Series

Дополнительно участников Krasnaya Polyana Enduro ждут профессиональные заезды по трассам байк-парка в восточной части курорта. Там же пройдут фановые спуски Funduro Men и Funduro Woman. Участие в любительских гонках – это отличная возможность оценить свои навыки катания на горном велосипеде и протестировать новые трассы байк-парка.

Место проведения тренировки российского этапа EWS определила инфраструктура байк-парка Курорта Красная Поляна: она считается одной из лучших в стране. Развивая велоспорт на своей территории курорт оборудовал 30 км велотрасс – от «зелёных» до «чёрных», открыл прокат и велосервис, установил на канатную дорогу крепления для подъёма велосипедов в гору. Для начинающих райдеров работает Школа горных велосипедов, среди тренеров которой – чемпионы России по маунтинбайку Николай Пухирь и Евгений Шипилов.