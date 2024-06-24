Сочи готовится к незабываемому событию, которое объединит музыку, кино и дружбу!

Редакция СОЧИ-КРАСНОДАР.СОБАКА.RU хочет обратить внимание своих читателей на это интересное мероприятие.

В преддверии открытия Международного кинофестиваля «Антарес» состоится уникальный концерт «Добрые песни о главном». На одной сцене соберутся легендарные группы «Песняры», «Ялла» и яркая певица Алена Свиридова.

В программе концерта прозвучат песни, которые знают и любят все: «Вологда», «Беловежская пуща», «Учкудук - три колодца», "Чайхана", "Розовый Фламинго", "Бедная овечка" и многие другие хиты, которые наполнят вечер теплотой и ностальгией. Музыка без границ: три коллектива из разных стран объединяет любовь к музыке, творчеству и желание делиться своим искусством со зрителями. В этом концерте вы почувствуете силу музыки, которая перешагивает географические границы и объединяет людей.

Также гостями концерта станут любимые актеры и режиссеры, которые создают атмосферу кино-волшебства и делают вечер еще более ярким и незабываемым.

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