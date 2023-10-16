В Сочи открылся конкурс «Молодой балет мира»

В Сочи собрались самые талантливые балетные дарования, чтобы побороться за звание лучшего на международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира», который открылся сегодня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет, в конкурсе примут участие 50 артистов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также Республики Корея и Японии.

В программе конкурсных испытаний обязательный классический тур, а также исполнение народно-сценического танца, для юниоров - обязательное исполнение характерного номера из известных спектаклей.

В международное жюри вошли известные артисты и ведущие педагоги.

В этом году событие посвящено 250-летнему юбилею Московской государственной академии хореографии, чьи воспитанники не пропустили ни одного конкурса и на каждом становились лауреатами.

Юрий Григорович организовал этот конкурс в 2006 году. Мастер заложил четкие эстетические принципы соревнования, основанные на классическом наследии и строгом академизме.

По традиции конкурс откроется выступлением Краснодарского театра балета Юрия Григоровича. На сцене Зимнего театра представят один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века - «Ромео и Джульетта».

Информационный обзор редакции.