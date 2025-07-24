Rendez-Vous Gourmet дает возможности жить качественно, осознанно и в гармонии с собой

Забота о клиенте лежит в основе философии Rendez-Vous, крупнейшего ретейлера качественной брендовой обуви и аксессуаров. Новое направление бренда — департамент Rendez-Vous Gourmet.
Его история началась в 2020 году с открытия собственной экофермы в Краснодарском крае. Сегодня здесь выращиваются овощи, фрукты и зелень без гербицидов и с применением только экологичных биоудобрений. На территории комплекса установлено самое современное оборудование.
Первоначально продукция была доступна только сотрудникам компании. Сегодня Rendez-Vous делится этими продуктами с клиентами по всей России.
Сезонные овощи и фрукты Rendez-Vous Gourmet можно получить бесплатно в магазинах сети или заказать через популярные сервисы доставки. В ассортименте картофель, редис, лук, морковь, капуста, баклажаны, яблоки, черешня, сливы, дыни, тыквы, салаты и многое другое. Всё выращено с вниманием, уважением к природе.
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