Rendez-Vous Gourmet дает возможности жить качественно, осознанно и в гармонии с собой

Первоначально продукция была доступна только сотрудникам компании. Сегодня Rendez-Vous делится этими продуктами с клиентами по всей России.

Сезонные овощи и фрукты Rendez-Vous Gourmet можно получить бесплатно в магазинах сети или заказать через популярные сервисы доставки. В ассортименте картофель, редис, лук, морковь, капуста, баклажаны, яблоки, черешня, сливы, дыни, тыквы, салаты и многое другое. Всё выращено с вниманием, уважением к природе.