Сохранение популяции пчел в период химической обработки сельхозугодий: меры в Сочи

В Сочи принимаются меры для сохранения популяции пчел в период химической обработки сельхозугодий.

Специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора проводят разъяснительную работу с аграриями, напоминая о важности предварительного информирования пчеловодов. Владельцам пасек рекомендуется соблюдать правила содержания пчел и сроки их изоляции в ульях.

Заблаговременно плантаторы должны предоставить информацию о границах запланированных к обработке земельных участков, сроках и способах проведения работ, наименованиях используемых пестицидов и агрохимикатов с указанием класса опасности. Информирование должно быть не позднее, чем за три дня до проведения работ с применением пестицидов и агрохимикатов.

На территории Сочи находится 14 сельскохозяйственных предприятий, более 60 крестьянско-фермерских хозяйств и 25 тысяч личных подсобных хозяйств. С ними ведется регулярная информационно-профилактическая работа по предотвращению пожароопасных ситуаций и предоставлению сведений о правилах проведения обработки сельхозугодий пестицидами и агрохимикатами.