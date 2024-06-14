Новая экотропа «Буковый лес» открылась в Красной Поляне Сочи

В Красной Поляне Сочи открылась новая экотропа «Буковый лес», которая проходит через территорию курорта и доступна для посещения.

Маршрут пролегает через буковый лес и имеет среднюю сложность. Он начинается у верхней станции канатной дороги «Водопад Поликаря» и заканчивается у верхней станции канатной дороги «Восточный лес».

Чтобы добраться до экотропы, необходимо воспользоваться подъемником. Однако пеший маршрут также возможен.

Пресс-служба курорта сообщает, что маршрут предлагает посетителям насладиться красотой первозданного букового леса. Бук - это листопадное дерево, достигающее высоты 50 метров и имеющее диаметр ствола до 2 метров. Возраст некоторых деревьев на тропе составляет около 500 лет.