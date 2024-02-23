На солнце произошла сильнейшая вспышка за последние семь лет!

Ночью 23 февраля ученые зарегистрировали самую сильную вспышку на солнце за последнее время. Солнечный цикл длится двенадцать лет и максимум нынешнего цикла наступит в 2024 - 2025 годах.

Поток излучения зафиксированной вспышки составил около одного киловатта на квадратный километр. Это всего на пару значений ниже вспышки рекордной силы, зарегистрированной за всю историю.

Ученые говорят, что новая вспышка зафиксирована в опасной близости от солнца, что повышает риск удара пот земле. Если поток достигнет земли, то это может произойти в ближайшее воскресенье, 25 февраля. Сила такой магнитной бури может достичь значения G4 из пяти возможных.

В этот день может пострадать электроника, могут перебои со светом и радиосвязью. Удар также могут почувствовать метеозависимые люди и люди с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.