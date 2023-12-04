В Сочи созрело древнейшее на планете растение с «серебряными» плодами

В Сочи поспели «серебряные абрикосы». Так называют плоды одного из самых древних на земле растений - гинкго двухлопастного. Об этом сообщили в Сочинском национальном парке. В отличие от настоящих абрикосов – эти имеют неприятный запах. А на вкус – и вовсе ядовиты, поскольку содержат синильную кислоту, которая нейтрализуется только при термической обработке.

Родиной гинкго считается Китай. На Земле растение появилось около 200 млн лет назад. Не зря его называют ровесником динозавров и «живым ископаемым», которому не страшны ни радиация, ни пожары.