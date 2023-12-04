18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Сочи созрело древнейшее на планете растение с «серебряными» плодами

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: Freepik

В Сочи поспели «серебряные абрикосы». Так называют плоды одного из самых древних на земле растений - гинкго двухлопастного. Об этом сообщили в Сочинском национальном парке. В отличие от настоящих абрикосов – эти имеют неприятный запах. А на вкус – и вовсе ядовиты, поскольку содержат синильную кислоту, которая нейтрализуется только при термической обработке.

Родиной гинкго считается Китай. На Земле растение появилось около 200 млн лет назад. Не зря его называют ровесником динозавров и «живым ископаемым», которому не страшны ни радиация, ни пожары.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: