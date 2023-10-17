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Беспилотное такси начали тестировать в Сириусе

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Фото: lifeforstock/Freepik

Будущее наступило: пассажиров вот-вот начнут развозить роботы. Машины без водителя уже тестируют в Сириусе. Как сообщает агентство ТАСС, эту территорию выбрали для испытаний из-за сложной локации: там много светофоров, развязок и кругов.

Ориентироваться помогает современное оборудование и программное обеспечение. Автомобили оснащены камерами и радарами. В Сириусе будут курсировать 20 таких автомобилей. Протестировать их смогут все желающие старше 18 лет.

Беспилотные машины будут доставлять пассажиров до самых популярных мест. Роботакси, что называется, без лишних слов – довезёт до отелей, парка развлечений и университета "Сириус".

 

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