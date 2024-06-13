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Наука и образование

Открытие медиацентра «Голос лицея» в Хостинском районе

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Этот проект реализован в рамках школьного инициативного бюджетирования и направлен на создание профессионального медиацентра в лицее № 3.

Цель проекта - интеграция работы различных подразделений, таких как сайт, страницы учреждения в социальных сетях, газета, образовательные программы и недавно созданные видео и фотостудия, студия журналистики. Все это объединяется в единую информационную систему.

Заместитель главы Сочи Елена Канюк отметила, что ученики лицея проявляют повышенный интерес к информационному пространству, где будут представлены печатные и электронные издания, а также новые и актуальные знания о современных технологиях.

Медиацентр станет местом, где обучающиеся смогут раскрыть свой творческий потенциал, реализовать себя, научиться чему-то новому и, возможно, определиться с будущей профессией.

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