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Наука и образование

В Российских школах хотят ввести самый «взрослый» предмет

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Фото: gpointstudio/Freepik

В российских школах собираются серьёзно заняться подготовкой подростков к семейной жизни. Уже со следующего года наряду с математикой, физикой и литературой ученики будут изучать новый предмет – «семьеведение». Причем, его хотят сделать обязательным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Преподавать ценные знания будут по единому учебнику, который подготовят к следующему году. Детям дадут базовые знания из области психологии и педагогики, будут рассказывать, как правильно подготовиться к будущей семейной жизни и рождению детей, помогут понять особенности подросткового возраста.

Сейчас подобный курс преподают в 40 регионах страны, но пока в рамках предмета «обществознание».

 

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