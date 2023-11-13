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Не забыть, не потерять: в России появятся электронные зачётки и студенческие билеты

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Фото: diana.grytsku/Freepik

Для российских студентов появятся новые возможности: вся информация об обучении в вузе будет храниться в электронном виде. В Минцифры сообщили, что такая функция появится на портале «Госуслуг» уже в 2024 году.

Можно будет онлайн следить не только за успеваемостью, но и пользоваться студенческими скидками, например, оформить проездной или купить льготный билет на поезд, а еще посещать концерты и музеи.

Электронными документами смогут воспользоваться студенты, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

 

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