Не забыть, не потерять: в России появятся электронные зачётки и студенческие билеты

Для российских студентов появятся новые возможности: вся информация об обучении в вузе будет храниться в электронном виде. В Минцифры сообщили, что такая функция появится на портале «Госуслуг» уже в 2024 году.

Можно будет онлайн следить не только за успеваемостью, но и пользоваться студенческими скидками, например, оформить проездной или купить льготный билет на поезд, а еще посещать концерты и музеи.

Электронными документами смогут воспользоваться студенты, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.



