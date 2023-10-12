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Нейросеть впервые сдала ЕГЭ

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Фото: pxhere.com

Нейросеть Yandex успешно выдержала единый госэкзамен по литературе, который традиционно сдают многие российские выпускники школ. Искусственный разум набрал 55 баллов. Школьник бы расстроился, но для gpt - это достижение! Как рассказали в Яндексе, это первый случай в России, когда нейросеть сдала единый госэкзамен, выполнив все его задания. Оценивались эрудиция, стиль письма и творческие способности. В первой части - сеть анализировала произведение и отвечала на вопросы, во второй - писала сочинение на заданную тему. Набранных баллов вполне хватило бы, чтоб поступить в ВУЗ, пусть и не самый престижный.

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