Нейросеть впервые сдала ЕГЭ

Нейросеть Yandex успешно выдержала единый госэкзамен по литературе, который традиционно сдают многие российские выпускники школ. Искусственный разум набрал 55 баллов. Школьник бы расстроился, но для gpt - это достижение! Как рассказали в Яндексе, это первый случай в России, когда нейросеть сдала единый госэкзамен, выполнив все его задания. Оценивались эрудиция, стиль письма и творческие способности. В первой части - сеть анализировала произведение и отвечала на вопросы, во второй - писала сочинение на заданную тему. Набранных баллов вполне хватило бы, чтоб поступить в ВУЗ, пусть и не самый престижный.