«Маленькая Валя!» Большие подвиги маленькой женщины

НАЧАЛО ПУТИ. КАК Я ПОПАЛА В ДЕСЯТУЮ ГВАРДЕЙСКУЮ ДИВИЗИЮ

«Мой папа был председателем колхоза. Когда началась война я заканчивала пятый или шестой класс. Моему отцу пришло распоряжение переписать всех мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет и я ему помогала. В течение двух месяцев, каждый день от станции уезжали поезда с солдатами. На последнем поезде мы с мамой проводили моего отца».

После, маленькая Валя с мамой навещали отца в части, а в марте 1942 года они получили похоронку. После смерти главы семьи семья Валентины переехала в Челябинск.

«Когда началась война, все школы превратились в госпитали и бывшие школьницы начали помогать раненым. Нас начали обучать. Помню, как не хватало перевязочного материала, мы стирали бинты и вывешивали на мороз. Было очень холодно».

Главный врач госпиталя выбрал Валентину вместе с другими тридцатью девушками и они прошли трехмесячные курсы медицинских сестер, где девочек учили не только ухаживать за ранеными, но и стрелять. Наша героиня очень хотела попасть на фронт и поехала на родную станцию за свидетельством о рождении, чтобы получить паспорт. Она принесла документы в военкомат и стала ждать.

«Мы постоянно бегали в военкомат и получали отказы и однажды, когда я возвращалась домой, обнаружила в замочной скважине письмо из военкомата. Там было написано взять с собой кружку, ложку, полотенце и что-то еще...Я завязала в тряпку все, что было и побежала в военкомат. Там быстро собрали тридцать девушек и повезли на вокзал. Моя мама встретила меня там, плакала и кричала, что я еще маленькая и меня нельзя забирать, но было поздно».

Валентина Ивановна очень радовалась, что ее выбрали, но никто из девушек не знал куда их везут. В итоге девочки приехали в Москву и пересели на поезд до станции Коло в Заполярье. Там располагался пересыльный пункт женщин, где юных героинь переодели из гражданской одежды в военную.

«Как сейчас помню, нам выдали бюстгальтер, солдатскую рубашку, гимнастерку, юбку, штаны до колен, сапоги, портянки, пилотку, шапку и шинель. Мне все было большое и я выглядела несуразно».

Ежедневно на станцию приезжали командиры и отбирали девушек на фронт. Маленькую Валю никто не брал и из-за этого она очень сильно переживала и даже плакала. Шли дни и вот однажды...

«В один из дней на станцию прибыл майор Капустянский и ему нужно было отобрать сто девушек. Девчонок, с которыми я подружилась, отобрали, а меня опять хотели пропустить, потому что командиры выбирали девушек по внешности, а я в огромной шинели и сапогах выглядела некрасиво и неаккуратно. Девочки начали уговаривать Капустянского взять и меня, и на свой страх и риск он согласился».

Девушек привезли в разбитый Мурманск, где сложно было отыскать хотя бы одно целое здание. Всех завели в дом и готовили к встрече с генералом. Это был 1944 год.

«Нас завели и разделили на группы по десять человек. Я была самой последней в последней десятке. Генерал расспрашивал всю информацию о нас и отправлял обратно. Когда дошла очередь до меня, он удивленно взглянул на мою фигуру и посмотрел на Капустянского. Майор сказал, что ожидал такой реакции и уверил, что для меня найдут местечко. Тогда я разозлилась и вскрикнула: "Какой это место вы мне найдете?! Я хочу туда, где я нужна, на передовую, где гибнут солдаты!" Генерал сказал, что я слишком маленькая и тогда я выпалила: "Вы тоже небольшой, а до генерала дослужились!" Все тогда ахнули и сказали мне, что я остра на язык».

Валентину отправили в артиллерийский полк на третью батарею. Солдаты приняли ее предвзято, подшучивали и смеялись. Валя очень расстраивалась из-за этого, но продолжала трудится.

СЛУЖБА И СЕМЬДЕСЯТ ПЛЕННЫХ НЕМЦЕВ

Валентина Хрящева начала службу под Мурманском, дошла до Норвегии, была в Финляндии и на втором Белорусском фронте.

Раненых было много, а битвы били тяжелыми. Однажды и Валя оказалась среди раненых. В нескольких метрах от нее взорвалась мина и осколки попали прямо в ноги. Юный солдат, Николай Михайлов, спрятал ее в траншее и вывез на тракторе в безопасное место. Рыны оказались неглубокими и храбрая Валентина отказалась покидать родную часть.

Когда батарея Валентины выходила из Норвегии началась страшная бомбежка. Из тридцати шести человек шестнадцать были ранены, а двое убиты. Среди убитых был Коля Михайлов, который несколько дней назад спас Валентину от смерти. После этого Валентина Ивановна была награждена орденом за отвагу.

После обстрела батарею направили в Рыбинск, там были пополнены запасы и ряды солдатов. После небольшого отдыха дивизию направили на второй Белорусский фронт. Оттуда Валентина привезла неожиданную историю.

«Мы тогда отдыхали и один из солдат подошел к домику и закричал. В доме были немцы. Они кричали, что хотят сдаться и один из генералов, который хорошо говорил по-немецки, приказал выходить всем по-одному и складывать оружие. Из дома вышли семьдесят немцев и нужно было принять решение, как их доставить до части. Я как раз собиралась в часть, чтобы пополнить свою санитарную сумку и тогда командир приказал выдать мне автомат и сопроводить пленных до нужного пункта. Командир, говоривший по-немецки, подошел и крикнул: "Она стреляет белке в глаз! Шаг вправо, шаг влево, она всех положит". И я повела пленных через лес, выкрикивая единственное слово, которое знала на их языке "шнеля, шнеля!"»

Когда Валентина в одиночку привела семьдесят немцев в лагерь, ее командир получил выговор, за то, что дал юной санитарке такое задание, но все закончилось благополучно и сегодня героиня вспоминает эту ситуацию со смехом.

ПОБЕДА!

«Мы были в Польше и со дня на день ждали объявление о победе. 8 числа из палатки радиста раздался крик "ПОБЕДА!" и тут же началась пальба в воздух в честь окончания войны».

Утром батарею направили в полк, где командир торжественно поздравил всех с победой.

После войны, в 1960-х годах Валентина переехала в Сочи и тридцать шесть лет проработала в сочинском «Зимнем театре» сначала администратором, а затем заместителем директора.

Сегодня у Валентины большая семья, внуки и любимое увлечение - садоводство. У нее большой балкон и там цветут растение и радуют домочадцев и гостей.