Всероссийское Road-Show автомобилей AITO SERES добралось до курортной «столицы» России – г. Сочи

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Выступления руководства компании, представителей АО «МБ РУС» и экспертов бренда чередовались с развлекательной программой для гостей. Общей концепцией презентации стал отлично соответствующий духу AITO SERES девиз «Шелк, технологии, интеллект» (Seres на латыни означает «шелк»).
Эксперты поделились своим мнением о том, что в эксплуатации автомобили с последовательно-гибридными силовыми установками во многом схожи с привычными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, рассказали об особенностях комплектации каждой из моделей.
Желающим была предоставлена возможность познакомиться с элегантными спортивными кроссоверами AITO SERES M5 и роскошными представительскими кроссоверами AITO SERES M7 на ходу, совершив небольшие тест-драйвы по городским улицам.
В рамках всероссийского роуд-шоу 10 новых премиальных автомобилей AITO SERES на протяжении более 80 дней проехали от Москвы до Новосибирска, а затем в курортный «бархатный сезон» вернулись к берегам Черного моря, в Сочи. На маршруте были предусмотрены остановки в 12 городах России. Общий путь, который прошли последовательно-гибридные кроссоверы на данный момент, уже превысил 15 000 км.
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Фото: Архивы пресс-службы
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