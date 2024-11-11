Всероссийское Road-Show автомобилей AITO SERES добралось до курортной «столицы» России – г. Сочи

Желающим была предоставлена возможность познакомиться с элегантными спортивными кроссоверами AITO SERES M5 и роскошными представительскими кроссоверами AITO SERES M7 на ходу, совершив небольшие тест-драйвы по городским улицам.

В рамках всероссийского роуд-шоу 10 новых премиальных автомобилей AITO SERES на протяжении более 80 дней проехали от Москвы до Новосибирска, а затем в курортный «бархатный сезон» вернулись к берегам Черного моря, в Сочи. На маршруте были предусмотрены остановки в 12 городах России. Общий путь, который прошли последовательно-гибридные кроссоверы на данный момент, уже превысил 15 000 км.