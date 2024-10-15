Глэмпинги, выбор редакции: живописный отдых в самом сердце горных вершин и лесных чащ с комфортом пятизвездочных отелей.

Сказка реликтового леса

River Side Resort & Spa — идеальное место, чтобы восполнить силы в тишине природы. В окружении леса можно снять напряжение и обрести покой в атмосфере заботы и первоклассного сервиса.

Премиальный экоотель укрылся под кронами могучих деревьев в реликтовом лесу на берегу реки Чвижепсе, что в переводе с убыхского означает «вода, дающая жизнь».

Здесь находится минеральный источник, из которого разливается лечебная вода. River Side Resort & SPA расположен вблизи Красной Поляны, но словно совсем в другом измерении. Это особое место в гуще реликтового леса с вечно молодой горной рекой.

Прежде всего это 25 дизайнерских панорамных домиков-­вигвамов для двоих (Deluxe) или для четверых гостей (Family Suite) со всеми удобствами вплоть до халатов, кофемашины, мини-бара, сейфа, биокамина, кондиционера и веранды. Несмотря на то, что на зеленой территории хочется отрешиться от внешнего мира, Wi-­Fi всегда в доступе.

Для релаксации не только душой, но и телом доступен спа-комплекс. Он включает круглогодичный подогреваемый бассейн, горячий чан под открытым небом, две русские бани (в одной из которых панорамные окна выходят на реликтовый лес). Можно заказать услуги банщика и различные виды парений из разнообразного меню спа-процедур.

Также есть два кабинета с разными видами спа-процедур: от расслабляющих до спортивных. У кабинетов открытые веранды, поэтому процедуры можно делать на свежем воздухе. Ресторан River Side — симбиоз кавказской и русской кухни, основанный на дарах леса и локальных деликатесах в авторском исполнении.