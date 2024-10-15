Глэмпинги, выбор редакции: живописный отдых в самом сердце горных вершин и лесных чащ с комфортом пятизвездочных отелей.

Сказка реликтового леса
River Side Resort & Spa — идеальное место, чтобы восполнить силы в тишине природы. В окружении леса можно снять напряжение и обрести покой в атмосфере заботы и первоклассного сервиса.
Премиальный экоотель укрылся под кронами могучих деревьев в реликтовом лесу на берегу реки Чвижепсе, что в переводе с убыхского означает «вода, дающая жизнь».
Здесь находится минеральный источник, из которого разливается лечебная вода. River Side Resort & SPA расположен вблизи Красной Поляны, но словно совсем в другом измерении. Это особое место в гуще реликтового леса с вечно молодой горной рекой.
Прежде всего это 25 дизайнерских панорамных домиков-вигвамов для двоих (Deluxe) или для четверых гостей (Family Suite) со всеми удобствами вплоть до халатов, кофемашины, мини-бара, сейфа, биокамина, кондиционера и веранды. Несмотря на то, что на зеленой территории хочется отрешиться от внешнего мира, Wi-Fi всегда в доступе.
Для релаксации не только душой, но и телом доступен спа-комплекс. Он включает круглогодичный подогреваемый бассейн, горячий чан под открытым небом, две русские бани (в одной из которых панорамные окна выходят на реликтовый лес). Можно заказать услуги банщика и различные виды парений из разнообразного меню спа-процедур.
Также есть два кабинета с разными видами спа-процедур: от расслабляющих до спортивных. У кабинетов открытые веранды, поэтому процедуры можно делать на свежем воздухе. Ресторан River Side — симбиоз кавказской и русской кухни, основанный на дарах леса и локальных деликатесах в авторском исполнении.
Вековые деревья, увитые плющом и мхом, ручные кролики и живой огонь: тот самый «ЛЕС Глэмпинг и Спа» — особенное место, созданное для ценителей уединенного отдыха и премиального комфорта.
По дороге в Красную Поляну на берегу горной реки Чвижепсе в реликтовом лесу расположились 24 тент-хауса с сервисом пятизвездочного отеля. Все номера оборудованы мебелью из натуральных материалов и необходимыми принадлежностями. В стоимость проживания входит двухместное размещение, завтрак, термальный центр и вся развлекательная программа.
На территории глэмпинга расположен ресторан ZAYKA, заслуживающий отдельного внимания. Это место дарит не только гастрономические впечатления от авторской кухни, но и эстетическое наслаждение. Главное место в меню отведено лесной кухне — отборному мясу и локальной рыбе из горных рек, приготовленным на живом огне. Атмосферные блюда готовят из местных продуктов: домашних овощей, фермерских трюфелей и кавказских сыров. А гости могут наблюдать за магией создания блюд на открытой кухне.
Особое место в глэмпинге отведено философии оздоровления. В распоряжении гостей спа-зона с банями мира: сухой финской сауной, альпийской сауной с соляной стеной и ароматными травами, русской баней на дровах с веником и японской традиционной фурако с погружением в кедровую бочку, наполненную водой.
Помимо галереи парных на территории есть круглогодичный подогреваемый бассейн с джакузи. Ценители активного отдыха могут отправиться на пешие и экскурсионные маршруты, принять участие в творческих мастер-классах или экстремальных видах развлечений.
Вечное лето в сердце гор
Новый экоотель Pine River в Красной Поляне — место тишины, которое наполняет энергией, дарит единение с природой и отдых для души и тела круглый год.
На высоте 600 метров над уровнем моря расположился новый экоотель Pine River — проект, который за почти год существования успел заслужить статус одного из самых эстетичных мест в Красной Поляне.
В распоряжении гостей 25 панорамных домиков «Нео Типи» под звездным небом в окружении гор. Внутреннее оформление, мебель и элементы декора подобраны дизайнерами с особой заботой и вдохновением. В интерьере сделан акцент на натуральных материалах, приятных фактурах и спокойных тонах.
Все для того, чтобы с первых минут ощутить гармонию и чувство единения с природой. Домики со стенами из закаленного стекла дарят обзор на горы и лес — любоваться великолепными горными пейзажами можно из любой точки номера: лежа на кровати и даже принимая душ. Сон проходит словно под открытым небом, а утром будят нежные прикосновения солнца. Пейзаж и комфорт радуют гостей в любое время года.
На живописной и просторной территории можно наслаждаться тишиной, завораживающими видами и дышать свежим воздухом. Но главная особенность Pine River — всесезонная спа-зона. Теплый бассейн необычной формы, панорамная сауна, гидромассажная ванна под открытым небом и просторная терраса, с которой открывается потрясающий вид на хребет Аибга.
Кстати, для того чтобы стать гостем пляжного клуба, не обязательно проживать в отеле. Можно просто отдохнуть у воды, посетить сауну и заглянуть на видовую террасу бара. В отеле есть ресторан, который удивляет не только своим лаконичным и продуманным интерьером, но и самобытным меню: шеф-повар переосмыслил европейскую кухню, создав изысканные блюда, которые влюбляют с первого взгляда.
Философия отеля — полное единение с природой и со своим внутренним миром. Здесь гости обретают то, что так трудно получить сейчас, — тишину.
Комфортная связь с природой
«Вили Улей» — атмосферный глэмпинг в Сочи, где можно погрузиться в тишину, отключить мысли и включить чувства.
«Вили Улей» расположился в ущелье, где царит своя энергетика: время будто останавливается и можно по-настоящему замедлиться. В глэмпинге нет сотовой связи, но есть еноты, косули, деревья, покрытые мхом, горная река и водопад.
Душа глэмпинга — общая зона. Управляющий и другие сотрудники зоны всегда готовы прийти на помощь. Здесь гости знакомятся, общаются, играют в настольные игры и просто отдыхают под шум реки. В этом пространстве проходят завтраки, обеды и ужины, есть барная стойка с настоящим кофе, травяным чаем, вареньем из фейхоа и чем-то еще. Для маленьких гостей оборудован детский уголок со специальным меню. На проекторе показывают добрые фильмы и всегда есть вай-фай для связи с внешним миром.
В распоряжении гостей все, что может пригодиться на природе, включая теплый плед, фонарик, интересную книгу, настольную игру и термокружку для долгих прогулок. Жилые модули оборудованы двуспальной широкой кроватью с белоснежным бельем, биотуалетом, умывальником, как у бабушки в деревне, розетками, продуманной вентиляцией, чугунной печью и, конечно, большим панорамным окном. А на веранде можно сидеть в шезлонгах и говорить о прекрасном.
Путешествие к краю земли
Покорять Крайний Север уже отправилась команда известных путешественников и блогеров: Денис Симачев, Стас Круглицкий, Александр Кондрашов, Алексей Смирнов, Юрий Грек, Богдан Лисавский, Вера Вольт и Юлия Петрова — заезд прошел в августе.
Один из самых северных глэмпингов в мире MAMONT CAMP расположен за Полярным кругом, в одном из самых диких и труднодоступных мест — на плато Анабар.
4 года назад команда MAMONT отправилась в экспедицию на край Евразии и нашла удивительное место посреди тундры, на реке Котуй. Там появился кэмп: в долине, окруженной скалами возрастом более 3 млрд лет, на стыке двух рек, через которые переправляются северные олени. Создатели сознательно выбрали дикое, скрытое от внешнего мира место, потому что верят: только отказавшись от обыденности можно совершить настоящие открытия. MAMONT CAMP всегда устраивает «смены», продумывая логистику и программу.
Путешествие начинается с «Музея Мамонта» — грота вечной мерзлоты с настоящим мамонтом, замерзшим 20 тыс. лет назад. Дальше на вертолете или лодке через необъятную тундру — прямиком до уютного кэмпа. Следующие 4 дня будут насыщенными — хайкинг по горному массиву возрастом более 3 млрд лет, трофейная рыбалка, прогулка на лодке, знакомство с долганами — племенем кочевников-оленеводов, живущим посреди тундры.
Гостям также доступны первоклассные условия: индивидуальные домики, подогреваемые кровати, баня, горячий душ, ресторан высокой экспедиционной кухни, бар на основе бренда MAMONT, насыщенная приключенческая программа, а вокруг — ни следа цивилизации и нетронутая заполярная красота. Это глубокая перезагрузка и вдумчивое путешествие, в котором узнаешь новое о мире вокруг и о самом себе. Глэмпинг работает только летом, температура до 25° днем и до 5° ночью (поэтому нашим звездным гостям очень пригодились яркие шапки для путешествия от бренда SUBMARINER).
Кэмп может разместить группу до 12 человек, а за сезон здесь смогут побывать не более 100 гостей. В стоимость поездки входит трехразовое питание, и кухня заслуживает отдельного внимания. Ее можно назвать высокой экспедиционной, а все блюда разработаны на основе локальных ингредиентов.
Формула счастья
Умиротворяющий отдых на лоне природы, где пение птиц звучит в унисон с журчанием горного ручья. Глэмпинг «Счастье в горах» с панорамным видом на величественные горы — превосходное место, чтобы отдохнуть от суеты и получить новые положительные впечатления.
Здесь всегда рады гостям и готовы предложить идеальный вариант для любого запроса. Горный лаунж с общей видовой террасой — компактный номер, для одного или для двоих гостей, идеально подходит для молодежи, ориентированной на базовый комфорт и общение. Горное бунгало с отдельной спальней и лаунжем для томных вечеров понравится влюбленной паре или маленькой семье.
Горная вилла с двумя спальнями и кухней станет отличным вариантом как для большой семьи, так и для компании друзей. Все номера оформлены в дизайнерском стиле, каждая деталь подобрана с заботой и любовью. Здесь не только красиво, но и удобно: приятные спальные места, белоснежное постельное белье и халаты, премиальная косметика от Lia Lab, чувственный интерьерный парфюм от Tresk Fialka, столовая и барная посуда, мини-холодильник, капсульная кофемашина и чайник, хороший сигнал Wi-Fi и «умная» колонка.
Для релаксации и отдыха качественно нового уровня на территории отеля есть банный спа-комплекс «Дарния», где гостей ждут ароматный пар, современная русская парная из натуральных материалов в стиле «блэк» и термальные купели с видами на завораживающий пейзаж. Профессиональные банщики и спа-мастера подберут индивидуальную программу для незабываемого банного опыта.
Удобное расположение «Счастья в горах» открывает разнообразные возможности для отдыха. В пешей и легкой транспортной доступности есть все для новых положительных эмоций: лучшие рестораны, развлекательные заведения, природные парки и горнолыжные подъемники.
Информационный обзор редакции
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Фото: Архивы пресс-службы
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