Начался третий этап монтажа металлоконструкций моста через реку Сочи «Волшебный лист»

Строительство моста «Волшебный лист» входит в состав комплексного развития территории «Новая Ривьера», расположенной в устье реки Сочи. В рамках проекта уже претворена в жизнь и открыта для свободного посещения система публичных многоуровневых скверов общей площадью более 5 гектар.
«В день старта летнего курортного сезона-2024 наша компания открыла после благоустройства набережную реки Сочи (правый берег) и морскую набережную пляжного комплекса "Ривьера". Теперь жители и гости курорта могут своими глазами наблюдать, в частности, и за самой интересной частью финального этапа проекта – сборкой пространственной ажурной вуали моста», - сообщили в пресс-службе ГК «ДЕСО».
Важно отметить, что строительство «Волшебного листа», реализующего один из ключевых новых пешеходных узлов концепции «Две реки, одно море», не останавливается ни на минуту. Уже сейчас полностью завершен процесс монтажа пролетного строения длинной 50 м. и весом более 120 т., смонтированы лестнично-пандусные сходы, устанавливаются опорные узлы и механизмы для монтажа декора.
Фото: Пресс-служба ГК "ДЕСО"
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