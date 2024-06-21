Начался третий этап монтажа металлоконструкций моста через реку Сочи «Волшебный лист»

Строительство моста «Волшебный лист» входит в состав комплексного развития территории «Новая Ривьера», расположенной в устье реки Сочи. В рамках проекта уже претворена в жизнь и открыта для свободного посещения система публичных многоуровневых скверов общей площадью более 5 гектар.

«В день старта летнего курортного сезона-2024 наша компания открыла после благоустройства набережную реки Сочи (правый берег) и морскую набережную пляжного комплекса "Ривьера". Теперь жители и гости курорта могут своими глазами наблюдать, в частности, и за самой интересной частью финального этапа проекта – сборкой пространственной ажурной вуали моста», - сообщили в пресс-службе ГК «ДЕСО».