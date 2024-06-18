Сочинец Эдуард Гаспарян стал чемпионом спортивных игр стран БРИКС

Игры прошли в Казани в 2024 году. В соревнованиях участвовали около 5 тысяч спортсменов из разных стран, соревновавшихся по 27 видам спорта.

Гаспарян завоевал золотую медаль в категории каратэ до 84 килограммов. Он победил в полуфинале представителя Армении и в финале - спортсмена из Республики Беларусь.

Целью спортивных игр было укрепление дружеских связей между странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного доступа спортсменов к соревнованиям.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсмена и пожелал ему дальнейших успехов и побед.