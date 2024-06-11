Что скрывает здание сочинского Художественного музея: история, тайны и крупная кража

ДВОРЕЦ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЦИК СССР

Здание, построенное в 1936 году по проекту советского архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского, изначально предназначалось для Дома управления уполномоченного ЦИК СССР по Сочи и Мацесте. В течение нескольких десятилетий в нем размещался Горком партии.

По слухам, под зданием находились два подземных хода: один вел к КГБ, а другой - в Морской порт. Свидетели утверждают, что во время реставрации здания был найден тоннель, который огибал музей по кругу. Другие два тоннеля, возможно, были забетонированы при передаче здания новому владельцу.