Что скрывает здание сочинского Художественного музея: история, тайны и крупная кража

Редакция продолжает приоткрывать завесу тайны сочинских зданий и в этой статье поговорим про самое легендарное заброшенное место курорта - Сочинский художественный музей имени Дмитрия Дмитриевича Жилинского.
ДВОРЕЦ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЦИК СССР
Здание, построенное в 1936 году по проекту советского архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского, изначально предназначалось для Дома управления уполномоченного ЦИК СССР по Сочи и Мацесте. В течение нескольких десятилетий в нем размещался Горком партии.
По слухам, под зданием находились два подземных хода: один вел к КГБ, а другой - в Морской порт. Свидетели утверждают, что во время реставрации здания был найден тоннель, который огибал музей по кругу. Другие два тоннеля, возможно, были забетонированы при передаче здания новому владельцу.
АРХИТЕКТУРА
Здание построено в стиле «Сталинский ампир». Сталинский ампир, также известный как советский монументальный классицизм, был популярным архитектурным направлением в СССР.
Это архитектурное направление возникло во Франции в первой трети XIX века. Здания того времени отличались высотой, обилием колонн и строгой композицией, напоминая постройки Древней Греции и Римской империи.
Вдохновленные римскими и греческими сооружениями, советские архитекторы создали монументальные здания с классическими пропорциями. Однако в них также присутствовали элементы других стилей, таких как готика и барокко.
Для отделки фасадов и интерьеров использовались мрамор, бронза и гранит, что делало здания дорогими и роскошными.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
История Сочинского художественного музея началась в 1972 году. До 1988 года музей назывался выставочным залом изобразительного искусства. Научные сотрудники проводили активную собирательскую деятельность, в результате чего в фонды музея было передано большое количество произведений живописи 20-50-х годов XX века из сочинских здравниц.
В мае 1988 года вышло постановление МК № 158 о присвоении выставочному залу статуса художественного музея. Сегодня музей обладает великолепной коллекцией, включающей более 6 000 предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Собрание музея охватывает изобразительное искусство разных исторических периодов: от античного серебра II–I веков до нашей эры до коллекции живописи, графики, скульптуры и произведений декоративно-прикладного искусства XIX-XXI веков.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
13 мая 1992 года произошла беспрецедентная кража картин, среди которых были шедевры Айвазовского «Вид Константинополя» и «Встреча солнца. Море», а также произведения Васнецова, Петрова-Водкина, Поленова, Кустодиева и Кончаловского. Ущерб оценили почти в десять миллионов рублей.
Лишь через три года сыщикам удалось найти некоторые из украденных произведений. В Измайловском парке сотрудники МУРа заметили двух человек, продававших этюд Васнецова. Сыщики представились покупателями и вышли на след трех картин, находившихся в квартире продавцов. После ареста преступники заявили, что остальные полотна уже находятся за границей и их нужно искать на аукционах или в частных коллекциях.
В 1997 году две работы Айвазовского были сняты с аукционов Sotheby’s и Christie’s и возвращены в Сочинский музей.
В Сочи есть еще множество зданий, которые могут удивить своей историей и о них мы поговорим в следующих статьях.
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