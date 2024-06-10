Главный концертный зал Сочи «Фестивальный» отмечает юбилей

14 июня концертный зал «Фестивальный» в Сочи празднует свое сорокапятилетие.

Именно в этот день в 1979 году на его сцене впервые выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».

В рамках празднования юбилея в зале пройдет праздничный вечер, на котором выступит Народный артист России Игорь Николаев. Вход для гостей будет открыт с 19:00, а профессиональный фотограф поможет сделать памятные фотографии. Затем состоится премьера документального фильма «45 лет в сердце Сочи», рассказывающего об истории зала и выступлениях на его сцене известных артистов. Завершится вечер большим концертом Игоря Николаева.

За сорок пять лет работы концертный зал «Фестивальный» стал главной летней сценой курорта, на которой выступали симфонические оркестры, артисты российской и зарубежной эстрады, звезды мировой величины и хореографические коллективы. За это время было проведено более пяти тысяч мероприятий, которые посетили более девяти миллионов зрителей.

К летнему сезону в зале провели масштабное обновление: отремонтировали внутренние помещения, установили новый планшет сцены и оборудовали входные группы пятью современными рамками досмотра для обеспечения безопасности зрителей и артистов.

В Год семьи летняя афиша «Фестивального» будет посвящена популяризации традиционных семейных ценностей. 8 июля состоится интерактивная концертная программа «Семья. Образы» с участием Антона и Виктории Макарских. Всего до октября на главной летней концертной площадке Сочи запланировано более семидесяти выступлений артистов и коллективов.

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