Как Сочи подготовился ко Дню России?

В Сочи ко Дню России подготовлена обширная программа мероприятий, включающая более ста культурных, образовательных и спортивных событий патриотической направленности.
Основные мероприятия пройдут 12 июня. В этот день во всех районах состоится церемония поднятия флага Российской Федерации, а также спортивные соревнования и праздничные концерты.
Основные площадки празднования расположены в Центральном, Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах. В Центральном районе одной из основных площадок станет парк «Ривьера», где пройдут тематические флешмобы, спортивные активности и творческие выступления. В Хостинском районе основные мероприятия пройдут в парке 50 лет Победы, где будут организованы различные акции, выставки и концертные программы.
В Адлерском районе основные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха на улице Ромашек, 1, где будут организованы тематические выставки, мастер-классы и концерты. В Лазаревском районе празднование будет сосредоточено в центре культуры и кино «Восход», где пройдут песенно-танцевальный флешмоб, показ документального фильма и музыкальное выступление.
В рамках празднования Дня России в Сочи Парке откроются новые аттракционы, ледовое шоу и тематические парады. Горные курорты Сочи также подготовили свою программу мероприятий, включая игровые зоны, музыкальные выступления, анимацию и световые шоу.
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