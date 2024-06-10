Как Сочи подготовился ко Дню России?

В Сочи ко Дню России подготовлена обширная программа мероприятий, включающая более ста культурных, образовательных и спортивных событий патриотической направленности.

Основные мероприятия пройдут 12 июня. В этот день во всех районах состоится церемония поднятия флага Российской Федерации, а также спортивные соревнования и праздничные концерты.

Основные площадки празднования расположены в Центральном, Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах. В Центральном районе одной из основных площадок станет парк «Ривьера», где пройдут тематические флешмобы, спортивные активности и творческие выступления. В Хостинском районе основные мероприятия пройдут в парке 50 лет Победы, где будут организованы различные акции, выставки и концертные программы.

В Адлерском районе основные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха на улице Ромашек, 1, где будут организованы тематические выставки, мастер-классы и концерты. В Лазаревском районе празднование будет сосредоточено в центре культуры и кино «Восход», где пройдут песенно-танцевальный флешмоб, показ документального фильма и музыкальное выступление.

В рамках празднования Дня России в Сочи Парке откроются новые аттракционы, ледовое шоу и тематические парады. Горные курорты Сочи также подготовили свою программу мероприятий, включая игровые зоны, музыкальные выступления, анимацию и световые шоу.

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