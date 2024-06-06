Сочинские команды одержали три победы в девятом туре Юношеской футбольной лиги

В рамках девятого тура первенства ЮФЛ Юг прошли домашние матчи между командами Академии футбольного клуба «Сочи» и махачкалинского «Динамо».

Футбол в Сочи является одним из самых популярных видов спорта, и количество детей, занимающихся футболом в муниципальных спортшколах, увеличилось до шести тысяч.

Команды 2008 года рождения уверенно победили со счетом 3:0, набрав 17 очков и заняв шестое место в турнирной таблице ЮФЛ Юг-2. Команды 2009 года рождения также успешно выступили, победив махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 и набрав 15 очков. Старшие ребята, игроки 2007 года рождения, также завершили игровой день победой, обыграв соперников со счетом 6:0 и заняв второе место в турнирной таблице ЮФЛ Юг-1 с 20 очками.

ЮФЛ Юг - это турнир среди футбольных школ Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, созданный в 2022 году и ставший одним из подразделений Юношеской Футбольной Лиги.