Хлеба и зрелищ!

В Сочи наблюдается значительный рост производства пищевых продуктов: на двадцать три процента с января по апрель текущего года.

Общая стоимость произведенных продуктов составляет почти полтора миллиарда рублей.

Самый заметный рост наблюдается в производстве рыбной продукции: переработанная и консервированная рыба стала выпускаться на восемнадцать процентов больше, свежая или охлажденная рыба - на шесть тонн больше, а икра - на половину тонны больше.

Также увеличилось производство колбасных изделий на пятнадцать процентов. С начала года было выпущено на сто семьдесят тонн больше продукции.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий осталось на уровне прошлого года. С начала 2024 года было произведено около шести тысяч тонн продукции.

В рамках проекта «Выбирай Сочинское» администрация города помогает производителям выйти на новые рынки и расширить географию поставок. На муниципальных ярмарках предусмотрены специальные места для местных производителей, а их продукция помечается специальным логотипом. Проект также включает в себя активное участие научных организаций в развитии сельского хозяйства региона.