Что скрывает здание санатория им. С. Орджоникидзе: история, тайны и «Старик Хоттабыч»

ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА!

Санаторий имени Серго Орджоникидзе был построен в 1937 году на юго-западном склоне горы Бытха по приказу Иосифа Сталина. Архитектор И. С. Кузнецов создал настоящий «дворец для народа» в стиле «сталинский ампир».

Сначала санаторий назывался «Нартяжмаш», но был переименован после смерти наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. В санаторий на отдых и лечение приезжали простые трудящиеся. А одними из первых посетителей стали передовик производства Алексей Стаханов и писатель Алексей Толстой.

Во время Великой Отечественной войны в санатории размещался госпиталь, о чем говорит сохранившаяся мемориальная табличка.