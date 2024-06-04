Что скрывает здание санатория им. С. Орджоникидзе: история, тайны и «Старик Хоттабыч»

Редакция продолжает приоткрывать завесу тайны сочинских зданий и в этой статье поговорим про самое легендарное заброшенное место курорта - санаторий им. С. Орджоникидзе.
ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА!
Санаторий имени Серго Орджоникидзе был построен в 1937 году на юго-западном склоне горы Бытха по приказу Иосифа Сталина. Архитектор И. С. Кузнецов создал настоящий «дворец для народа» в стиле «сталинский ампир».
Сначала санаторий назывался «Нартяжмаш», но был переименован после смерти наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. В санаторий на отдых и лечение приезжали простые трудящиеся. А одними из первых посетителей стали передовик производства Алексей Стаханов и писатель Алексей Толстой.
Во время Великой Отечественной войны в санатории размещался госпиталь, о чем говорит сохранившаяся мемориальная табличка.
АРХИТЕКТУРА И ЛАНДШАФТ
В 1935 году Иван Сергеевич Кузнецов заключил трудовое соглашение с Управлением делами Наркомтяжпрома на проектирование и художественно-архитектурное оформление санатория в городе Сочи, который расположился на шестнадцати гектарах земли. Проектирование велось настолько быстро, что уже в том же году смогли приступить к строительству основных зданий.
Комплекс состоял из пятнадцати объектов и напоминал итальянские палаццо.
Доминирующее значение в ансамбле имело центральное здание, которое было охвачено колоннадой с шестиколонным портиком. Архитектурная пластика основывалась на классических формах коринфского ордера, переработанных в соответствии с основной идеей сооружения. Фонтан «Танцующих вакханок», который был создан скульптором Добровольским и лепщиками - Тепляковым и Нечаевым, является яркой достопримечательностью санатория. Все вакханки создавались всего с одной натурщицы, именно поэтому они все похожи.
В девяти спальных корпусах санатория одновременно могли разместиться шестьсот сорок человек. Кроме жилых и лечебных помещений, в распоряжении отдыхающих были: кинотеатр, библиотека, парикмахерская, сберкасса, танцевальный зал, театральный зал, бильярдная и комната для настольных игр.
Санаторий был построен за три года и 13 декабря 1937 года принял первых отдыхающих.
ПОЧЕМУ САНАТОРИЙ ЗАБРОШЕН?
До 2010 года санаторий работал как государственное лечебно-профилактическое предприятие. Здесь проходили реабилитацию после инфарктов и инсультов, лечили заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и органов дыхания. В 2011 году санаторий был продан новому собственнику, который планировал масштабную реконструкцию перед Зимней Олимпиадой 2014 года.
Из-за высокой стоимости было принято решение провести косметический ремонт, но во время Олимпиады санаторий не использовался.
В 2016 году приватизация санатория была признана недействительной, и он вернулся в Управление делами Президента Российской Федерации.
Основная проблема, которая мешает восстановлению санатория - это финансирование. Кроме того, объект является памятником культурного наследия регионального значения, что также затрудняет процесс восстановления. Еще одна сложность заключается в том, что на территории санатория растут редкие гималайские кедры.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
На территории санатория им. С. Орджоникидзе проходили съемки фильма «Старик Хоттабыч». Согласно задумке режиссера Геннадия Казанского волшебник Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб и пионер Волька попадают во дворец могущественного владыки. Именно этим дворцом и был санаторий.
В Сочи есть еще множество зданий, которые могут удивить своей историей и о них мы поговорим в следующих статьях.
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