Пой моя молодость! Молодежный форум «Регион 93» на Кубани

Началась регистрация на ежегодный молодежный форум «Регион 93» для молодых, амбициозных и ярких ребят курорта. Форум пройдет на территории Северского района и будет посвящен основным направлениям молодежной политики. За годы своего существования форум стал площадкой для реализации потенциала десятков тысяч молодых людей, включая сочинцев: добровольцев, предпринимателей, творческую молодежь, студентов и спортсменов.

Образовательную программу форума проводят эксперты разных сфер деятельности, а постоянные гости - это руководство региона и главы муниципалитетов. Это дает молодежи возможность не только показать свои таланты, но и завести новые полезные и интересные знакомства.

В этом году на форуме будут представлены следующие смены:

#ЯВДвижении (15 - 19 июля) - смена лидеров и активистов регионального отделения «Движение первых»;

#ЯВПрофессии (22 - 26 июля) - работающая молодежь и представители сообществ молодых специалистов;

#ЯВТворчестве (29 июля - 2 августа) - творческая молодежь, включая представителей «уличной культуры», блогеров и журналистов;

#МыВместе (5 - 9 августа) - представители добровольческих организаций и объединений;

#ЯВБизнесе (12 - 16 августа) - молодые предприниматели и инноваторы, в том числе из сельской местности.