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Открытие купального сезона в Сочи: как организован пляжный отдых в 2024 году

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С 1 июня в Сочи начинает работать «горячая линия» по вопросам пляжного отдыха.

В этом году на территории Большого Сочи будут работать сто семьдесят пляжей, и еженедельно проводится мониторинг чистоты морской воды.

Для обеспечения безопасности на пляжах прошли переподготовку более семисот пятидесяти матросов-спасателей, а на всех муниципальных пляжах установлена система видеонаблюдения и камеры хранения для личных вещей посетителей.

Основные направления организации пляжного отдыха в Сочи - экологичность, качество, доступность и безопасность. В этом году разработан новый обязательный каталог пляжного оборудования, и основные городские пляжи оснащены пляжной мебелью в едином стиле.

С начала года курорт принял почти два с половиной миллиона гостей, а на летний период номерной фонд Сочи забронирован уже на шестьдесят пять процентов. 

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