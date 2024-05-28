«Большие семейные выходные» в Сочи: всероссийская серия мероприятий для укрепления семейных отношений

В Сочи пройдет всероссийская серия мероприятий «Большие семейные выходные», направленная на укрепление семейных отношений и сохранение традиций.

Проект организован в рамках Года семьи и включает более 120 культурно-массовых, спортивных, развлекательных и познавательных мероприятий, которые пройдут 1 и 2 июня во всех внутригородских районах Сочи.

Начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников отметил, что программа мероприятий разработана таким образом, чтобы каждый член семьи мог найти занятие по душе. В рамках проекта запланировано открытие пристройки к детскому саду с благоустроенной территорией, спартакиада «Быстрее! Выше! Сильнее!», турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора, квест по истории Сочи и Краснодарского края, мастер-классы, викторины и игры в парках культуры и отдыха, а также бесплатное катание на аттракционах для учеников 1-4 классов.

1 июня в Сочи стартует муниципальный проект «Всеобуч по плаванию», в рамках которого планируется обучить плаванию младших школьников на базе бассейна спортшколы № 2 и городских пляжей. Участие в проекте бесплатное.

Для детей до 18 лет предусмотрен бесплатный вход в Художественный музей им. Д. Жилинского, музей истории города Сочи и музей Адлерского района. Развлекательные мероприятия также пройдут во всех домах культуры Сочи.