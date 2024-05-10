Космонавт Виталий Севастьянов в аэропорту Сочи

10 мая в Международном аэропорту Сочи состоялась торжественная церемония открытия бюста Виталия Севастьянова, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза и почетного гражданина города Сочи. Виталий Севастьянов совершил два полета в космос в качестве бортинженера.

В церемонии приняли участие заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров и депутат Городского собрания Сочи Александр Жигалко.

Международный аэропорт Сочи с мая 2019 года носит имя Виталия Севастьянова. Вячеслав Бауэр рассказал, что Виталий Иванович неоднократно подчеркивал, что именно Сочи дал ему путевку в большую жизнь. Он окончил девятую школу и всегда помогал родному городу, способствуя его развитию как курорта. Именно Виталий Севастьянов стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории города, передав туда более ста экспонатов из Звездного городка.

Алексей Комаров отметил, что для аэропорта большая честь носить имя Севастьянова. Территория вокруг бюста благоустроена и озеленена. На информационных стендах размещены биография космонавта и исторические фотографии.