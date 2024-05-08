Программа мероприятий 9 мая в Сочи

Собрали для вас мероприятия в Сочи в День Победы .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН СОЧИ

9 мая с 13.00 часов до 19.00 часов на Площади Флага пройдет праздничный концерт. В программе - выступления местных творческих коллективов, которые исполнят песни военных лет. Также будут раздавать Георгиевские ленты и предоставят возможность попробовать солдатскую кашу в полевых кухнях района.

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН СОЧИ

9 мая в Адлерском районе пройдут праздничные мероприятия с возложением цветов к монументу «Три солдата». В программе - торжественный парад и выступление военных.

День завершится грандиозным концертом, который станет украшением районного фестиваля народного творчества. В течение дня на разных площадках будут работать полевые кухни, где все желающие смогут попробовать армейскую кашу.

Пункты полевого питания разместятся на улицах Интернациональная и Светогорская, в скверах поселков Нижняя Шиловка и Красная Воля, а также в Парке культуры и отдыха на улице Ромашек.

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН СОЧИ

9 мая в парке пятидесятилетия Победы состоится торжественное мероприятие, включающее возложение цветов и выступление духового оркестра. В районе будут организованы специальные зоны с тематическими экспозициями оружия, художественными выставками и праздничными шоу. Также будут объявлены итоги районного патриотического конкурса-фестиваля «Память. Мужество. Победа». С 7 по 9 мая жители и гости района смогут посетить полевые кухни, расположенные на улицах Измайловской, Тепличной, Ворошиловской, а также в поселках Прогресс и Раздольное.

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН СОЧИ

В течение дня в разных частях района, таких как парк культуры и отдыха, Головинка, Уч-Дере, а также селах Горное Лоо, Барановка и Дагомыс, будут работать пункты выдачи солдатской каши.

Финалом праздничных событий в вечернее время во всех районах города станут выступления артистов и гостей мероприятий с известной песней «День Победы».