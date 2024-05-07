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Обновленный мемориальный комплекс в Завокзальном районе

Администрация города Сочи

9 мая главный мемориал в Завокзальном микрорайоне Сочи предстанет обновленным. За три месяца активных работ отреставрирован главный лестничный марш, вдоль которого установлены двадцать массивных колонн с освещением. Заменено покрытие площади у Вечного огня и на Аллее Маршалов. На семьдесят первом надгробии появились звезды, выполненные из цельного гранита.

Большое внимание уделено ландшафтному озеленению: территорию украшают десять тысяч новых деревьев, кустарников и цветов, включая крупномерные кипарисы высотой до пяти метров. Проект декоративной подсветки мемориала включает двадцать световых малых архитектурных форм в виде гвоздик и георгиевской ленты.

Мемориал стал символом патриотизма, несокрушимой воли и единства народа. Инициатива его создания принадлежит ветеранам двадцатой горнострелковой дивизии, а автором проекта является сочинец Григорий Назарьян, заслуженный архитектор Российской Федерации и ветеран Великой Отечественной войны.

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