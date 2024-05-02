Развитие сельского хозяйства в Сочи

Сельскохозяйственное предприятие «Победа» успешно занимается разведением африканского клариевого сома уже шесть лет. Особи достигают веса до 1,5 килограммов, и ежегодно в сочинские санатории и рестораны поставляется 10-15 тонн рыбы.

Однако технологи предприятия решили расширить производство и организовали линию по выращиванию салатной зелени с использованием прогрессивного метода аквапоники. Этот метод сочетает аквакультуру и гидропонику, при этом используется вода, в которой ранее содержались рыбы. Такая среда богата микроэлементами, необходимыми для роста растений, и обеспечивает оптимальный температурный режим.

Глава Сочи Алексей Копайгородский посетил предприятие во время рабочего объезда Лазаревского района и отметил перспективность данного направления. Он подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности города и поддержки местных товаропроизводителей. В настоящее время завершается процесс сертификации линии салатной зелени, и на первом этапе планируется собирать около 50 кг зелени в сутки. В будущем мощность планируется увеличить вдвое.

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