Обновленная канатная дорога парка «Дендрарий» к 1 мая

Завершены ремонтные работы на знаменитой канатной дороге парка «Дендрарий».

Канатная дорога парка «Дендрарий», связывающая верхнюю и нижнюю части парка, была закрыта год назад из-за износа механизмов. Сейчас ремонтные работы завершены, и 1 мая канатная дорога вновь заработает.

Во время ремонта было проведено детальное обследование конструктива верхней и нижней станций, после чего начался капитальный ремонт объекта. Были заменены важные части электромеханического оборудования, усилены фундаменты опор и передвинуты канаты.

Канатная дорога «Дендрария» длиной 897 метров позволяет подняться на высоту 172 метра над уровнем моря всего за 5 минут. Она была запущена в 1977 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась капитально.

В преддверии высокого сезона в дендропарке также начался ремонт колоннады главного входа - Ротонды, объекта культурного наследия федерального значения. Схема прохода в парк временно изменена, но количество касс не уменьшилось. Основные работы планируется завершить к 1 июня.

Совместно с администрацией курорта Сочинский национальный парк проводит работы по подготовке знакового объекта к новому сезону.