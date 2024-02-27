Как изменился Сочи после Олимпиады 2014 года по мнению жителей города?

27 февраля подходят к концу праздничные мероприятия, приуроченные к десятилетию Зимних Олимпийских игр в Сочи. Специально к этому дню Редакция пообщалась с жителями курорта, которые стали свидетелями масштабных изменений Олимпиады. Они поделились своими впечатлениями и рассказали об изменениях, которые по их нению претерпел солнечный город.
В предыдущей статье Редакции на эту темы мы уже выяснили, что 4 июля 2007 года, когда Сочи получил право на проведение Зимней Олимпиады, в городе начались масштабные изменения. Изменился внешний вид, на многих территориях запустились реставрационные работы, появились новые дороги, коммуникации и конечно, любимый многими горнолыжный курорт.
Все это логичные изменения, которые принесла с собой Олимпиада 2014. Но гораздо интереснее узнать, что об этом думают люди - жители Сочи, на чьих глазах проходили все изменения и кто принимал непосредственное участие в организации масштабного события.
Дмитрий Богданов
- Дмитрий Богданов, председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС
Изменился ли для вас внешний вид Сочи после проведения Зимней Олимпиады 2014?
Сильно изменился! Там где был совхоз России на Имеретинке сегодня стоят новые современные отели, стадионы, спортивные объекты и шикарная прогулочная набережная. В центре Сочи появилась роскошная улица Навагинская, так называемый местный Арбат, где очень любят гулять туристы и местные жители. Преобразилась территория «Красной Поляны» и были отремонтированы фасады подавляющего большинства жилых домов, что подарило городу другой вид.
Хочу отметить, что Лазаревский район Олимпиада практически никак не коснулась.
Как повлияла Олимпиада на инфраструктуру города?
Вместе с внешней стороной изменилась конечно инфраструктура. Например появился Дублер Курортного проспекта, что разгрузило центр города.
Было создано большое количество рабочих мест в Адлерском районе и в «Красной Поляне», но к сожалению количества построенного жилья по прежнего не хватает для новых кадров, многие проживают в Сочи и мы наблюдаем ежедневную пробку на въезде в Адлерский район.
Есть множество замечательных изменений, которыми нужно гордиться и популяризировать. Мы это делали первыми в стране и безусловно есть моменты, которые можно было сделать еще лучше. Это пришло с опытом. Но разумеется положительное влияние Олимпиады колоссальное и оно перевешивает все недочеты.
Как изменился туризм на курорте после 2014 года?
Олимпиада - это уже четвертое преобразование Сочи. В начале XX века начали строить Мацестинский курорт. Затем был большое этап, который мы называем Сталинские дворцы, когда лично Иосиф Сталин курировал строительство Сочи. Третий этап - конец 60-х годов, когда курорт начал индустриально развиваться. Генеральный план Сочи 1967 года был признан лучшим планом на мировой арене. И Олимпиада стала четвертым этапом глобального развития.
Туризм после Олимпиады встал на новый уровень и Сочи утвердил себя как круглогодичный курорт. К сожалению должного внимания и развития не получил оздоровительный отдых в санаториях и пансионатах и многие из них до сих пор закрыты и ждут своего часа.
Сочи обладает уникальными природными факторами, что делает его превосходным оздоровительным курортом, а источники на Мацесте - это достояние мирового уровня!
Изменились ли люди в Сочи после проведения Зимней Олимпиады?
Люди в Сочи сильно изменились, потому что началась колоссальная миграция. И здесь есть две стороны медали. С одной - в Сочи сегодня присутствует большая социальная разобщенность, а с другой - на курорт переехало огромное количество талантливых людей, за счет чего город развивается очень быстрыми темпами.
Изменилась ли ваша личная жизнь после Олимпиады?
Я в Олимпийском проекте с 2002 по конец 2014 года и большая часть моей жизни была связана с Олимпиадой от зарождения идеи до ее реализации. И это сильно повлияло на жизнь моей семьи, моих близких и моих коллег.
Галина Чернышова
- Галина Чернышова, главный врач клиники «Екатерининская»
Изменился ли для вас внешний вид Сочи после проведения Зимней Олимпиады 2014?
Изменился глобально и в лучшую сторону! Город стал еще краше, ярче и привлекательнее.
Как повлияла Олимпиада на инфраструктуру города?
Инфраструктура конечно сильно изменилась. Появились новые дороги, прогулочные зоны и зоны для отдыха. Город стал удобнее как для жителей, так и для туристов курорта.
Как изменился туризм на курорте после 2014 года?
Туристов стало гораздо больше. Сегодня город может принять до восьми миллионов туристов, а раньше это было примерно четыре или пять миллионов, то есть цифра увеличилась практически в два раза. По моему мнению туристам в Сочи стало гораздо комфортнее и города, как курорт вышел на новый уровень.
Изменились ли люди в Сочи после проведения Зимней Олимпиады?
Я считаю что местные жители никак не поменялись. Они всегда были гостеприимными, всегда радовались людям, приезжающим навестить наш город. Сочинцы, разве что стали лучше, потому что город развивается и становиться все красивее.
Изменилась ли ваша личная жизнь после Олимпиады?
Да, безусловно. Я презентовала здравоохранение на Международном Олимпийском комитете перед и принимала непосредственное участие в мероприятиях Олимпиады. Мы изучали медицинскую структуру, рассказывали о наших преимуществах в сфере здравоохранения при подготовке к проведению Олимпийских игр. У меня есть благодарственное письмо за встречу Джорджа Буша.
После Олимпиады у меня открылись новые перспективы и новые горизонты. Моя жизнь стала прогрессивнее и интереснее.
Юрий Лебеденко
- Юрий Лебеденко, ресторатор, руководитель Hansy Family, владелец ресторанов «У Рыбака», «Тестория»
Изменился ли для вас внешний вид Сочи после проведения Зимней Олимпиады 2014?
Внешне город стал ярче и современнее. Появились новые здания, пляжные территории, места для отдыха и досуга. Большие изменения претерпела территория «Сириус». Город вырос и продолжает развиваться.
Как повлияла Олимпиада на инфраструктуру города?
Появилась очень удобная трасса, которая ведет на «Красную Поляну». В целом стало больше дорог и машин. С таким большим потоком транспорта по-прежнему город иногда не справляется, но новые дороги продолжают строиться. На территории «Сириус» появились спортивные и образовательные учреждения, что не может не радовать. Продолжают строить школы и детские сады, потому что имеет место быть высокий уровень миграции.
После Олимпиада новый виток развития получила гастрономия. На курорте появилось множество достойных ресторанов. Рестораторы со всей страны приезжают в Сочи и открывают свои заведения.
Как изменился туризм на курорте после 2014 года?
Туристам стало гораздо комфортнее на курорте. Если раньше гости останавливались в основном на прибрежных территориях, сейчас люди отдыхают и в других районах, часто выбирая «Сириус» и горнолыжный курорт «Красную Поляну».
Появилось множество отелей, ресторанов и зон для отдыха. Город стал всесезонным курортом.
Изменились ли люди в Сочи после проведения Зимней Олимпиады?
Раньше, прогуливаясь по улицам ты знал всех, проживающих в твоем районе и даже в твоем городе. Сегодня эта ситуация изменилась и все больше людей переезжают в Сочи из других городов России. В этом плане город сильно изменился.
Изменилась ли ваша личная жизнь после Олимпиады?
Моя жизнь и жизнь моей семьи никак не изменилась.
Информационный обзор Редакции
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