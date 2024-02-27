Как изменился Сочи после Олимпиады 2014 года по мнению жителей города?

Дмитрий Богданов, председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС

Изменился ли для вас внешний вид Сочи после проведения Зимней Олимпиады 2014?

Сильно изменился! Там где был совхоз России на Имеретинке сегодня стоят новые современные отели, стадионы, спортивные объекты и шикарная прогулочная набережная. В центре Сочи появилась роскошная улица Навагинская, так называемый местный Арбат, где очень любят гулять туристы и местные жители. Преобразилась территория «Красной Поляны» и были отремонтированы фасады подавляющего большинства жилых домов, что подарило городу другой вид.

Хочу отметить, что Лазаревский район Олимпиада практически никак не коснулась.

Как повлияла Олимпиада на инфраструктуру города?

Вместе с внешней стороной изменилась конечно инфраструктура. Например появился Дублер Курортного проспекта, что разгрузило центр города.

Было создано большое количество рабочих мест в Адлерском районе и в «Красной Поляне», но к сожалению количества построенного жилья по прежнего не хватает для новых кадров, многие проживают в Сочи и мы наблюдаем ежедневную пробку на въезде в Адлерский район.

Есть множество замечательных изменений, которыми нужно гордиться и популяризировать. Мы это делали первыми в стране и безусловно есть моменты, которые можно было сделать еще лучше. Это пришло с опытом. Но разумеется положительное влияние Олимпиады колоссальное и оно перевешивает все недочеты.

Как изменился туризм на курорте после 2014 года?

Олимпиада - это уже четвертое преобразование Сочи. В начале XX века начали строить Мацестинский курорт. Затем был большое этап, который мы называем Сталинские дворцы, когда лично Иосиф Сталин курировал строительство Сочи. Третий этап - конец 60-х годов, когда курорт начал индустриально развиваться. Генеральный план Сочи 1967 года был признан лучшим планом на мировой арене. И Олимпиада стала четвертым этапом глобального развития.

Туризм после Олимпиады встал на новый уровень и Сочи утвердил себя как круглогодичный курорт. К сожалению должного внимания и развития не получил оздоровительный отдых в санаториях и пансионатах и многие из них до сих пор закрыты и ждут своего часа.

Сочи обладает уникальными природными факторами, что делает его превосходным оздоровительным курортом, а источники на Мацесте - это достояние мирового уровня!

Изменились ли люди в Сочи после проведения Зимней Олимпиады?

Люди в Сочи сильно изменились, потому что началась колоссальная миграция. И здесь есть две стороны медали. С одной - в Сочи сегодня присутствует большая социальная разобщенность, а с другой - на курорт переехало огромное количество талантливых людей, за счет чего город развивается очень быстрыми темпами.

Изменилась ли ваша личная жизнь после Олимпиады?

Я в Олимпийском проекте с 2002 по конец 2014 года и большая часть моей жизни была связана с Олимпиадой от зарождения идеи до ее реализации. И это сильно повлияло на жизнь моей семьи, моих близких и моих коллег.