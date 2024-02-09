Конкурс социальной рекламы пропаганды здорового образа жизни

Жителям сочи предлагают принять участие во всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе». Конкурс проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Он направлен на борьбу с зависимостями и на пропаганду здорового образа жизни.

Региональный этап будет проводиться до 20 февраля, а подать заявку можно до 12 февраля. Свои работы можно подать по следующим номинациям:

Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа

Победители регионального этапа пройдут на федеральный этап.