Какой суп спасёт от похмелья? Спросили об этом топовых шеф-поваров Сочи. Рецепты прилагаются!

Для случаев, когда с утра очень нужно поправить здоровье, редакция Собака.ru Сочи-Крд собрала большую подборку рецептов похмельных супов на любой вкус. Каждый из них — авторский (из секретных книжек самых крутых шеф-поваров Сочи!). Варить такой суп лучше накануне. День в день сил может не хватить. Впрочем, можно попросить сделать это кого-нибудь другого. Сохраняйте подборку. Вдруг пригодится!
Андрей Грязев
бренд-шеф ресторана «Баран-Рапан» и траттории «Феттуччине»
Сливочная уха с форелью и судаком
На две порции:
Рыбный бульон — 0,5 л
Сливки 33% - 300 г
Форель — 100 г
Судак — 100 г
Картофель средний — 2 шт
Лук порей — 100 г
Томаты черри — 10 шт
Перец болгарский — 100 г
Сливочное масло — 50 г
Укроп — 15 г
Щучья икра — 1 ст ложка
Соль, чёрный перец по вкусу
Способ приготовления
Заранее варим бульон из остатков рыб. Если вдруг, например, у вас остались кости от копчёной форели и любые другие части рыбы, можно добавить их в бульон. Тогда он получится подкопченым. Теперь нарезаем полукольцами лук-порей и пассируем его на сливочном масле. Чистим от семечек болгарский перец и нарезаем его на некрупные треугольники. Средними кубиками нарезаем картофель и бросаем его вместе с болгарским перцем в бульон. Варим. Когда все будет готово, добавляем пассированный лук- порей. Обязательно солим и перчим по вкусу. Только после этого добавляем в суп крупно нарезанную рыбу, сливки и томаты черри. Как только всё закипело, можно посолить и поперчить ещё немного. Ориентируемся на вкус. Выключаем огонь и добавляем икру и мелко рубленный укроп. Готово! Можно подавать с рюмочкой холодной… ну, вы понимаете! Такой суп точно должен помочь.
Дмитрий Ахмадуллин
бренд-шеф ресторанов RODINA Grand Hotel & SPA
Щавелевый суп с говядиной и яйцом
На две порции:
Бульон из говяжих щёк — 700 мл
Щёки отварные — 150 г
Картофель — 100 г
Морковь — 50 г
Лук-порей (белая часть) — 30 г
Щавель — 20 г
Яйцо — 4 шт
Чесночное масло — 1 чайная ложка
Зелёное масло — 1 чайная ложка
Кинза — несколько веточек
Петрушка — несколько веточек
Лук зеленый — несколько веточек
Красный лук — 1 шт
Соль, чёрный перец по вкусу
Способ приготовления
Готовим наваристый говяжий бульон. В него добавляем нарезанный бруском картофель, морковь и обжаренный лук-порей. Варим до готовности овощей. Затем кладём отварную говядину и рубленый щавель. Доводим до кипения и добавляем сырое яйцо. Быстро размешиваем. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем суп в тарелку и сразу добавляем рубленный зеленый лук, петрушку и кинзу. Сверху выкладываем сваренное всмятку яйцо и красный лук, нарезанный тонкой соломкой. Добавляем чесночное и зелёное масло. Готово!
Вадим Горбанев
шеф-повар Co-Co Chalet
Ушица Черноморская
На две порции:
Рыбный бульон — 800 мл
Лосось — 100 гр
Мидии — 100 гр
Репчатый лук — 40 гр
Морковь — 40 гр
Сельдерей — 200 гр
Томаты — 60 гр
Укроп — несколько веточек
Перец чили — пару щепоток
Способ приготовления
Запекаем кости лосося, трески и пеленгаса и варим на них бульон. В бульон не забываем добавить специи по вкусу: лавровый лист, белый и чёрный перец. Когда бульон будет готов, процеживаем его.
Затем запекаем репчатый лук и морковь и добавляем их в бульон вместе с лососем, треской и пеленгасом.
Лук-порей обжигаем на гриле и варим «су-вид» (от франц. “под вакуумом”) со сливочным маслом и тимьяном. Добавляем его в уху вместе с вялеными томатами черри (лучше приготовить их заранее). Запекаем картофель в мундире, чистим, нарезаем и добавляем в уху. Осталось выложить мидии и посыпать зеленью. Готово!
Омер Ялчин
экс-бренд-шеф отеля Sochi Marriott Krasnaya Polyana
Бейран чорбасы
На две порции:
Баранья шея — 200 г
Рис — 2 столовых ложки
Чеснок – 4 зубчика
Бараний бульон — 700 мл
Соль — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Хлопья красного перца — 2 чайных ложки
Лимон — 2 ломтика
Способ приготовления
Главный ингредиент блюда – насыщенный бульон, приготовленный на костях. Варить его надо 5-6 часов на слабом огне. Такой бульон восстанавливает уровень глюкозы в крови, укрепляет нервную систему и помогает быстрее вывести токсины из организма. Когда бульон будет готов, достём мясо и рвём его руками на небольшие кусочки. Засыпаем в бульон рис и варим до готовности. В небольшую кастрюльку (в идеале в металлическую сервировочную тарелку) выкладываем мясо. Добавляем сверху два вида перца, рис и чеснок. Всё вместе в последний раз варим на сильном огне, прокипятив 1-2 минуты. Готово! Подавать лучше с долькой лимона.
Илья Захаров
шеф-повар ресторана «Морской»
Том-ям
На две порции:
Паста том ям — 100 г
Вода — 440 мл.
Грибы шиитаке (моченые) — 30 г
Бланшированные томаты черри — 50 г
Шампиньоны — 30 г
Морская соль — по вкусу
Кинза листья — несколько веточек
Лайм — 2 дольки
Рис для суши — 100 г
Перец чили — 4 г
Лист кафира — 2 г
Набор на том ям с морепродуктами — 260 г
Палтус кубиками 2/2 см — 80 г
Креветки (без пищевода) — 100 гр.
Командорский кальмар — 60 г
Свежий мини чили — 8 г
Ягоды годжи в сиропе — 4 г
Кокосовое молоко 55% — 100 мл
Зелёный лук — 10 г
Способ приготовления
Сразу скажу, рецепт трудоёмкий. Кому-то проще сходить в ресторан, но если очень хочется приготовить самому, рассказываю. Такой суп точно должен помочь справиться с похмельем. Итак, в сотейнике соединяем рыбный бульон и основу том-ям. Добавляем ягоды годжи (их нужно заранее замочить в сахарном сиропе), шампиньоны и шиитаке. Шиитаке, кстати, нужно тоже заранее замочить на ночь, затем почистить и отварить не менее 4 часов. Добавляем в суп морепродукты и очищенные томаты черри. Подогреваем кокосовое молоко и медленно вливаем его в суп постоянно при этом помешивая. Иначе свернётся. Отдельно отвариваем рис и подаём его к супу в миске. Не забудьте посыпать луком и кинзой. В суп сверху кладём дольку лайма и обожжённый чили. Готово!
Антон Курганов
шеф-повар ресторана Secret
Консоме
На две порции:
Говядина на кости (для бульона) — 500 г
Филе говядины (для слайсов) — 100 г
Репчатый лук — 1 шт
Морковь — 1 шт
Сельдерей — 1 шт
Способ приготовления
Один из самых простых супов, который точно должен помочь справиться с похмельем. Консоме - это концентрированный, наваристый, а самое главное прозрачный бульон. Впервые в России он появился в русских ресторанах больше двухсот лет назад и подавался в разных вариациях: с овощами, трюфелями, яйцом пашот, пирожками и даже с добавлением свекольного сока. Одно оставалось неизменным, требование к абсолютной прозрачности! Сейчас расскажу подробнее.
Берём говядину на кости, лук морковь и сельдерей. Обжариваем их или запекаем. После этого варим мясо и овощи хотя бы 3-4 часа. Теперь – главное. Бульон надо осветлить. Проще всего это сделать путём заморозки и разморозки бульона. Даём ему хорошо застыть и выкладываем в сито накрытое кухонным полотенцем. Спустя время под ситом вы увидите кристально чистый бульон. Консоме почти готово! Осталось разогреть, посолить и поперчить по вкусу. Единых стандартов для подачи нет. Я предпочитаю подавать консоме со слайсами говядины, слегка обжаренными на гриле и зеленью. Bon Appétit!
Иван Храпов
шеф-повар ресторана «Дичъ»
Борщ с лосятиной, лесным чесноком и черемшой
На две порции:
Мясо лося — 200 г
Свекла — 1 шт
Морковь — 1 шт
Лук — 2 шт
Белокочанная капуста — 150 г
Картофель — 2 шт
Томатная паста — 2 чайные ложки
Чеснок свежий по вкусу
Черемша Ким чи
Специи по вкусу
Лавровый лист по вкусу
Зелень по вкусу
Сметана по вкусу
Способ приготовления
Я считаю, что одним из лучших супов, который может «спасти» с утра после хороших выходных, это борщ с лосятиной. Готовится он как обычный классический борщ, но есть секрет: свёклу нужно обязательно запечь. Тогда у супа будет более выраженный вкус и цвет. И, конечно, главное отличие от привычного для всех борща, в мясе. Бульон варим обязательно на лосятине. В таком мясе содержится огромное количество витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, микро- и макроэлементов. Начиная от йода, железа и заканчивая фосфором и кальцием. После того, как борщ будет готов, подавать его можно с лесным чесноком (можно найти на рынке) и черемшой. Вкус будет неповторимый.
Ашер Комаев
шеф-повар ресторана D.O.M.
Паприкаш с говядиной
На две порции:
Мраморная говядина – 500 гр
Томаты в собственном соку – 500 гр
Лук репчатый – 500 гр
Овощной бульон или вода – 3 л
Растительное масло – 100 мл
Копченая паприка молотая – 150 гр
Соль, перец, сахар - по вкусу
Способ приготовления
Мелко нарезать лук и обжарить его в кастрюле на растительном масле. Далее мелкими кубиками нарезать говядину и добавить к луку, жарить до золотой корочки. Залить говядину томатами в собственном соку и овощным бульоном. Варить до готовности мяса. Обжарить на растительном масле в сковороде копченую паприку и добавить в суп. Соль, перец и сахар добавить обязательно в конце. По вкусу.
Информационный обзор Редакции. 16+
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