Какой суп спасёт от похмелья? Спросили об этом топовых шеф-поваров Сочи. Рецепты прилагаются!

Консоме

На две порции:

Говядина на кости (для бульона) — 500 г

Филе говядины (для слайсов) — 100 г

Репчатый лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сельдерей — 1 шт

Способ приготовления

Один из самых простых супов, который точно должен помочь справиться с похмельем. Консоме - это концентрированный, наваристый, а самое главное прозрачный бульон. Впервые в России он появился в русских ресторанах больше двухсот лет назад и подавался в разных вариациях: с овощами, трюфелями, яйцом пашот, пирожками и даже с добавлением свекольного сока. Одно оставалось неизменным, требование к абсолютной прозрачности! Сейчас расскажу подробнее.

Берём говядину на кости, лук морковь и сельдерей. Обжариваем их или запекаем. После этого варим мясо и овощи хотя бы 3-4 часа. Теперь – главное. Бульон надо осветлить. Проще всего это сделать путём заморозки и разморозки бульона. Даём ему хорошо застыть и выкладываем в сито накрытое кухонным полотенцем. Спустя время под ситом вы увидите кристально чистый бульон. Консоме почти готово! Осталось разогреть, посолить и поперчить по вкусу. Единых стандартов для подачи нет. Я предпочитаю подавать консоме со слайсами говядины, слегка обжаренными на гриле и зеленью. Bon Appétit!