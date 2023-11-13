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Рецепты

Какой суп спасёт от похмелья? Спросили об этом топовых шеф-поваров Сочи. Рецепты прилагаются!

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Для случаев, когда с утра очень нужно поправить здоровье, редакция Собака.ru Сочи-Крд собрала большую подборку рецептов похмельных супов на любой вкус. Каждый из них — авторский (из секретных книжек самых крутых шеф-поваров Сочи!). Варить такой суп лучше накануне. День в день сил может не хватить. Впрочем, можно попросить сделать это кого-нибудь другого. Сохраняйте подборку. Вдруг пригодится! 

Андрей Грязев

бренд-шеф ресторана «Баран-Рапан» и траттории «Феттуччине»

 

Фото: Александр Катугин

Сливочная уха с форелью и судаком

На две порции:

Рыбный бульон — 0,5 л

Сливки 33% - 300 г

Форель — 100 г

Судак — 100 г

Картофель средний — 2 шт

Лук порей — 100 г

Томаты черри — 10 шт

Перец болгарский — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Укроп — 15 г

Щучья икра — 1 ст ложка

Соль, чёрный перец по вкусу

Способ приготовления

Заранее варим бульон из остатков рыб. Если вдруг, например, у вас остались кости от копчёной форели и любые другие части рыбы, можно добавить их в бульон. Тогда он получится подкопченым. Теперь нарезаем полукольцами лук-порей и пассируем его на сливочном масле. Чистим от семечек болгарский перец и нарезаем его на некрупные треугольники. Средними кубиками нарезаем картофель и бросаем его вместе с болгарским перцем в бульон. Варим. Когда все будет готово, добавляем пассированный лук- порей. Обязательно солим и перчим по вкусу. Только после этого добавляем в суп крупно нарезанную рыбу, сливки и томаты черри. Как только всё закипело, можно посолить и поперчить ещё немного. Ориентируемся на вкус. Выключаем огонь и добавляем икру и мелко рубленный укроп. Готово! Можно подавать с рюмочкой холодной… ну, вы понимаете! Такой суп точно должен помочь.

 

Фото: Александр Катугин

Дмитрий Ахмадуллин

бренд-шеф ресторанов RODINA Grand Hotel & SPA

 

Фото: архив RODINA Grand Hotel & SPA

Щавелевый суп с говядиной и яйцом

На две порции:

Бульон из говяжих щёк — 700 мл

Щёки отварные — 150 г

Картофель — 100 г

Морковь — 50 г

Лук-порей (белая часть) — 30 г

Щавель — 20 г

Яйцо — 4 шт

Чесночное масло — 1 чайная ложка

Зелёное масло — 1 чайная ложка

Кинза — несколько веточек

Петрушка — несколько веточек

Лук зеленый — несколько веточек

Красный лук — 1 шт

Соль, чёрный перец по вкусу

Способ приготовления

Готовим наваристый говяжий бульон. В него добавляем нарезанный бруском картофель, морковь и обжаренный лук-порей. Варим до готовности овощей. Затем кладём отварную говядину и рубленый щавель. Доводим до кипения и добавляем сырое яйцо. Быстро размешиваем. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем суп в тарелку и сразу добавляем рубленный зеленый лук, петрушку и кинзу. Сверху выкладываем сваренное всмятку яйцо и красный лук, нарезанный тонкой соломкой. Добавляем чесночное и зелёное масло. Готово!

 

Фото: архив RODINA Grand Hotel & SPA

Вадим Горбанев

шеф-повар Co-Co Chalet

 

Фото: архив Co-Co Chalet

Ушица Черноморская

На две порции:

Рыбный бульон — 800 мл

Лосось — 100 гр

Мидии — 100 гр

Репчатый лук — 40 гр

Морковь — 40 гр

Сельдерей — 200 гр

Томаты — 60 гр

Укроп — несколько веточек

Перец чили — пару щепоток

Способ приготовления

Запекаем кости лосося, трески и пеленгаса и варим на них бульон. В бульон не забываем добавить специи по вкусу: лавровый лист, белый и чёрный перец. Когда бульон будет готов, процеживаем его.
Затем запекаем репчатый лук и морковь и добавляем их в бульон вместе с лососем, треской и пеленгасом.
Лук-порей обжигаем на гриле и варим «су-вид» (от франц. “под вакуумом”) со сливочным маслом и тимьяном. Добавляем его в уху вместе с вялеными томатами черри (лучше приготовить их заранее). Запекаем картофель в мундире, чистим, нарезаем и добавляем в уху. Осталось выложить мидии и посыпать зеленью. Готово!

 

Фото: архив Co-Co Chalet

Омер Ялчин

экс-бренд-шеф отеля Sochi Marriott Krasnaya Polyana

Фото: из личного архива Омера Ялчина

Бейран чорбасы

На две порции:

Баранья шея — 200 г

Рис — 2 столовых ложки

Чеснок – 4 зубчика

Бараний бульон — 700 мл

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Хлопья красного перца — 2 чайных ложки

Лимон — 2 ломтика

Способ приготовления

Главный ингредиент блюда – насыщенный бульон, приготовленный на костях. Варить его надо 5-6 часов на слабом огне. Такой бульон восстанавливает уровень глюкозы в крови, укрепляет нервную систему и помогает быстрее вывести токсины из организма. Когда бульон будет готов, достём мясо и рвём его руками на небольшие кусочки. Засыпаем в бульон рис и варим до готовности. В небольшую кастрюльку (в идеале в металлическую сервировочную тарелку) выкладываем мясо. Добавляем сверху два вида перца, рис и чеснок. Всё вместе в последний раз варим на сильном огне, прокипятив 1-2 минуты. Готово! Подавать лучше с долькой лимона. 

 

Фото: из личного архива Омера Ялчина

Илья Захаров 

шеф-повар ресторана «Морской»

архив пресс-службы ресторана

Том-ям

На две порции: 

Паста том ям — 100 г

Вода — 440 мл.

Грибы шиитаке (моченые) — 30 г

Бланшированные томаты черри — 50 г

Шампиньоны — 30 г

Морская соль — по вкусу

Кинза листья — несколько веточек

Лайм — 2 дольки

Рис для суши — 100 г

Перец чили — 4 г

Лист кафира — 2 г

Набор на том ям с морепродуктами — 260 г

Палтус кубиками 2/2 см — 80 г

Креветки (без пищевода) — 100 гр.

Командорский кальмар — 60 г

Свежий мини чили — 8 г

Ягоды годжи в сиропе — 4 г

Кокосовое молоко 55% — 100 мл

Зелёный лук — 10 г

Способ приготовления

Сразу скажу, рецепт трудоёмкий. Кому-то проще сходить в ресторан, но если очень хочется приготовить самому, рассказываю. Такой суп точно должен помочь справиться с похмельем. Итак, в сотейнике соединяем рыбный бульон и основу том-ям. Добавляем ягоды годжи (их нужно заранее замочить в сахарном сиропе), шампиньоны и шиитаке. Шиитаке, кстати, нужно тоже заранее замочить на ночь, затем почистить и отварить не менее 4 часов. Добавляем в суп морепродукты и очищенные томаты черри. Подогреваем кокосовое молоко и медленно вливаем его в суп постоянно при этом помешивая. Иначе свернётся. Отдельно отвариваем рис и подаём его к супу в миске. Не забудьте посыпать луком и кинзой. В суп сверху кладём дольку лайма и обожжённый чили. Готово!

 

 

 

 

 

Фото: архивы пресс-службы ресторана

Антон Курганов

шеф-повар ресторана Secret

Фото: архив пресс-службы ресторана

Консоме

На две порции:

Говядина на кости (для бульона) — 500 г

Филе говядины (для слайсов) — 100 г

Репчатый лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сельдерей — 1 шт

Способ приготовления

Один из самых простых супов, который точно должен помочь справиться с похмельем. Консоме - это концентрированный, наваристый, а самое главное прозрачный бульон. Впервые в России он появился в русских ресторанах больше двухсот лет назад и подавался в разных вариациях: с овощами, трюфелями, яйцом пашот, пирожками и даже с добавлением свекольного сока. Одно оставалось неизменным, требование к абсолютной прозрачности! Сейчас расскажу подробнее.

Берём говядину на кости, лук морковь и сельдерей. Обжариваем их или запекаем. После этого варим мясо и овощи хотя бы 3-4 часа. Теперь – главное. Бульон надо осветлить. Проще всего это сделать путём заморозки и разморозки бульона. Даём ему хорошо застыть и выкладываем в сито накрытое кухонным полотенцем. Спустя время под ситом вы увидите кристально чистый бульон. Консоме почти готово! Осталось разогреть, посолить и поперчить по вкусу. Единых стандартов для подачи нет. Я предпочитаю подавать консоме со слайсами говядины, слегка обжаренными на гриле и зеленью. Bon Appétit!

 

Фото: архив пресс-службы ресторана

Иван Храпов

шеф-повар ресторана «Дичъ»

Фото: архив пресс-службы ресторана

Борщ с лосятиной, лесным чесноком и черемшой

На две порции: 

Мясо лося — 200 г

Свекла — 1 шт

Морковь — 1 шт

Лук — 2  шт

Белокочанная капуста — 150 г

Картофель — 2 шт

Томатная паста — 2 чайные ложки

Чеснок свежий по вкусу

Черемша Ким чи

Специи по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Зелень по вкусу

Сметана по вкусу

Способ приготовления

Я считаю, что одним из лучших супов, который может «спасти» с утра после хороших выходных, это борщ с лосятиной. Готовится он как обычный классический борщ, но есть секрет: свёклу нужно обязательно запечь. Тогда у супа будет более выраженный вкус и цвет. И, конечно, главное отличие от привычного для всех борща, в мясе. Бульон варим обязательно на лосятине. В таком мясе содержится  огромное количество витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, микро- и макроэлементов. Начиная от йода, железа и заканчивая фосфором и кальцием. После того, как борщ будет готов, подавать его можно с лесным чесноком (можно найти на рынке) и черемшой. Вкус будет неповторимый. 

 

Ашер Комаев 

шеф-повар ресторана D.O.M.

архив пресс-службы ресторана

Паприкаш с говядиной

На две порции:

Мраморная говядина – 500 гр

Томаты в собственном соку – 500 гр

Лук репчатый – 500 гр

Овощной бульон или вода – 3 л

Растительное масло – 100 мл

Копченая паприка молотая – 150 гр

Соль, перец, сахар - по вкусу

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и обжарить его в кастрюле на растительном масле. Далее мелкими кубиками нарезать говядину и добавить к луку, жарить до золотой корочки. Залить говядину томатами в собственном соку и овощным бульоном. Варить до готовности мяса. Обжарить на растительном масле в сковороде копченую паприку и добавить в суп. Соль, перец и сахар добавить обязательно в конце. По вкусу.

архив пресс-службы ресторана

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