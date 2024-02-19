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Повар из Сочи принял участие в кастинге «‎Битва шефов» на телеканале «‎Пятница!»

Тридцати трех летний Николай Чернега из Сочи пришел на кастинг третьего сезона кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. 

На кастинг Николай представил гастрономический набор «‎Пенное» в авторском исполнении. Если повар пройдет в шоу, он попадет в команду к одному из шефов и будет биться за звание главного таланта страны.

С каждым годом борьба становится все напряженнее. Участников ждет строгий отбор в каждом раунде и зрительское голосование в прямом эфире, которое повлияет на финал. 

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